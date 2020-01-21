傳三星新款折疊機Galaxy Z Flip1200萬像素　下月與S20系列同步亮相

▲三星第一代折疊手機Galaxy Fold，現即將推出第二代。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝仁傑／綜合報導

三星即將推出的翻蓋折疊智慧型手機，近期不斷傳出新機型的消息。根據市場傳聞，最新的消息除了再次確認「Galaxy Z Flip」這個名字之外，主鏡頭僅1200萬像素，並非彭博之前報導的1億像素。

目前折疊手機仍是一種比較新奇的形態，三星這款尚未發佈的新產品，包括規格、功能和設計等，被連續爆料。其宣傳海報描繪了雙鉸鏈設計，讓它能以Z形的方式展開。此款折疊新機將2月11日與S20系列同時推出。

另外，先前有傳聞說Galaxy Z Flip跟S20 Ultra都將擁有超高像素的鏡頭，一名爆料者ishanagarwal在Twitter上指出，這種說法是錯誤的。他表示，Galaxy Z Flip會採用6.7吋Dynamic AMOLED螢幕、1200萬像素主鏡頭、1000萬像素前置鏡頭和256GB儲存空間、3300mah或3500mAH的電池，外殼則有黑色和紫色；還有韓國媒體稱，Galaxy Z Flip會有藍色、紅色和粉色版本。

沒有意外的話，這款手機將在2月11日與三星Galaxy S20系列一起發佈。雖然三星的第一代折疊手機傳出許多負面評價，至今也不算完美，但從銷售情況可以看出人們對它的寬容度似乎很高。

對於這點，三星手機部門執行長高東真（DJ Koh）曾自信的說：「我們已經售出了40～50萬部Galaxy Fold。」



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