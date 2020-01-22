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「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

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▲▼Digital Wellbeing Experiments App。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

▲將手機放進特製信封中，使手機僅剩最單純的「撥接電話」功能，以此來協助使用者戒斷手機成癮。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

記者王曉敏／綜合報導

「數位健康」近來已成為各大科技巨頭的關注焦點之一，為此，Google除了改進自家的服務外，也陸續推出許多實驗性計畫。稍早Google又推出了3種實驗性App，旨在協助用戶減少對智慧型手機的沉迷，最特別的莫過於要求使用者將手機放入信封袋裡。

Google於2018年的I/O（開發者大會）上釋出的主軸訊號即改善用戶的數位健康，除了強制Android設備都須內建相關App外，過去2年來，Google也開始透過推動「數位健康實驗」（Digital Wellbeing Experiments）來解決人們日益嚴重的手機成癮問題。去年10月，Google釋出5款實驗性App，期望能透過趣味的方式讓使用者更了解自己的手機使用習慣並進一步「戒斷」手機成癮。而稍早，Google又在數位健康實驗中推出3款新App，包括信封（Envelope）、動態泡泡（Activity Bubbles）及螢幕碼表（Screen Stopwatch）。

信封（Envelope）

「信封」是一款能讓手機變得更簡單的App，透過實體信封及App的配合，將智慧型手機變成一款僅有基本功能的設備。用戶可先下載並列印特定規格的紙張製成信封，並在手機上下載一款名為「Envelope」的App，用戶僅需啟動App，並將手機放入信封袋裡，手機將僅剩最單純的「撥接電話」功能。此App也推出另一種規格的信封，能用於拍攝照片。

不過需要注意的是，該App目前僅支援Google Pixel 3a一種機款使用。

▼信封另有攝影格式。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

▲▼Digital Wellbeing Experiments App。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

動態泡泡（Activity Bubbles）

動態泡泡是一款能協助用戶了解一天內的手機使用狀況的App。乍看之下，該App就是一款動態桌布，不過實際上桌面上的泡泡是根據用戶每次解鎖手機及其使用時間而定。

用戶每一次解鎖手機，即會從螢幕上方落下一顆新的泡泡，用戶停留在手機上的時間愈長，泡泡即會跟著愈變愈大。若整個畫面都布滿了泡泡，用戶即該反思是否在手機上花費了太多時間。

▼動態泡泡可協助用戶了解手機使用狀況。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

▲▼Digital Wellbeing Experiments App。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

螢幕碼表（Screen Stopwatch）

螢幕碼表的概念與動態泡泡類似，同樣是動態桌布，不過畫面顯示的是時間，當用戶解鎖手機時，螢幕便會開始計時，顯示用戶一日內的手機使用時數。

▼一但用戶解鎖手機，碼表便會開始倒數。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

▲▼Digital Wellbeing Experiments App。（圖／取自Digital Wellbeing Experiments）

手機重度成癮有救了！Google推5款App幫你「戒手機」

Google放大招！新Android裝置都須內建數位健康App　否則全部不給用
 

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