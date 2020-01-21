德航攜手Google Cloud　利用AI減少航班誤點影響

▲德國漢莎航空正與Google雲端部門合作，測試如何使用AI來減少航班誤點。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

班機誤點無論是對乘客或航空公司而言都是不是一件值得開心的事，全球第四大航空公司德國漢莎航空（Lufthansa）正為此與Google雲端部門合作，測試如何使用AI來減少航班誤點，以最大程度地減少其乘客的影響。

CNBC報導，德航將使用Google雲端的基礎架構，將其不同的IT系統及飛機更換、機組調度等流程的數據整合至一個平台中，其目的在於優化德航的經營，特別是在因極端氣候或交通堵塞而造成航班中斷的期間。德航員工將使用由Google雲端技術提供的平台，提出相關建議。新平台的開發將由一組Google軟體工程師及德航的IT與運營專家一同開發及測試。

德航董事凱瑟爾（Detlef Kayser）表示，「透過將Google雲端技術與德航的運營專業知識相結合，我們正在進一步推動我們的運營數位化。」、「這將使我們能更早發現航班異常問題，並即早採取對策。」Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）則表示，此次合作將未兩家公司提供「一次巨大的機會，徹底改變航運作業。」

近來Google不斷在歐洲進行大量投資。去年9月，Google宣布將加碼投資30億歐元，擴大其在歐洲的資料中心，並稱其雲端事業在歐洲的增長速度已超過了其他任何地區。

雲端運算已經可透過網路獲得數據存取及處理等能力，而雲端運算也早已成為科技巨頭們的主要戰場之一，包括亞馬遜及微軟等，它們的雲端服務現已佔據了市場的主導地位。對於為何選擇Google而非亞馬遜或微軟，德航發言人表示，主要考量是Google的高科技專業及其擁有的高質量資料庫。