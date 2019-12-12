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2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

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▲▼蘋果iPhone 11 Pro。（圖／達志影像／美聯社）

▲科技網站認為iPhone 11 Pro系列是2019年末購入新手機時最安全的選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著2020年將至，科技網站《PhoneArena》發布了「2019年最佳手機」及「2019年最佳手機相機」兩大獎得獎名單，其中蘋果今年下半年推出的iPhone 11 Pro系列獲得最佳手機與最佳手機相機雙料冠軍，評語更稱其為一款「真正出色的手機」，是2019年末購入新手機時最安全的選擇。

年度最佳手機

1. 蘋果iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
2. 三星Galaxy Note 10+、OnePlus 7 Pro （並列）

《PhoneArena》指出，iPhone 11 Pro和Pro Max擁有出色的電池續航力、成熟的設計及可能是2019年最萬能的相機，是今年年底購買新機時最安全的選擇。該機款堅固耐用，雖然與今年話題不斷的可摺疊螢幕手機及彈出式前鏡頭相較，iPhone 11 Pro系列的設計過於保守，不過它就是一款讓人覺得親切的產品，不需要進行根本的更改或創新即可使其可靠並成功。

三星Galaxy Note 10+及OnePlus 7 Pro則並列年度最佳手機的第二名。Galaxy Note 10+憑藉其精緻的設計、功能更強大的S Pen及令人難以置信的螢幕、高品質的喇叭，使其能在2019年中出色亮相。至於OnePlus 7 Pro則確實在今年大放異彩，該機款擁有大而美的螢幕且具備90Hz的超流暢更新率、改進的相機、非常好的電池續航力及極具競爭力的價格，雖然其中仍有一些缺點，但OnePlus提供的優異體驗讓人能輕易忽略它們。

▲▼《PhoneArena》2019年最佳手機相機。（圖／截自PhoneArena）

▲《PhoneArena》評選2019年最佳手機相機。（圖／截自PhoneArena）

年度最佳手機相機

1. 蘋果iPhone 11系列
2. 三星Galaxy S10 / Note 10系列
3. Google Pixel 4系列

iPhone 11系列對蘋果來說可能是個重要的契機。該公司先前似乎在相機功能上落後於其他競爭對手，到了2019年該現象變得愈加明顯，但iPhone 11系列是蘋果「捲土重來的希望」。該機款的相機最大的新功能可能是「夜間模式」，不僅挽救了iPhone過去幾年在弱光拍攝下的劣勢更一舉趕上了其他品牌手機。

除此之外，《PhoneArena》也認為，iPhone在錄影方面是目前最好的手機。其拍攝的影片非常細膩、美觀、畫面穩定，並具有其他手機比不上的漂亮色彩及寬廣的動態範圍。「iPhone攝影讓我印象深刻的是美麗的色彩科學，它免去了拍攝照片後進行編輯和修改的需要。」

至於三星的Galaxy S10及Note 10系列，報導指出，三星手機多年來一直擁有出色的相機，但是S10系列首次使它們成為真正的多功能相機，它奠定了智慧型手機三顆必不可少的鏡頭：主鏡頭、超廣角鏡頭及望遠鏡頭。再加上128GB的超大儲存空間，消費者可以捕獲大量照片及影片而無須擔心空間不足的問題。

三星的Galaxy S10及Note 10系列在錄影方面的體驗也相當精緻，能無縫在鏡頭間切換，也可同時使用三顆鏡頭錄影。雖然夜間拍攝無法與Pixel系列匹敵，但其拍攝出來的相片品質與日光拍攝更加一致，且錄影方面也表現優異，值得在此名列第二。

而第三名的Google Pixel 4系列則仍式夜間攝影的王者，不過其中仍不乏一些小缺點，包括缺少超廣角鏡頭及4K 60 fps錄影，且白天拍攝的白平衡有一些奇怪的問題，使其拍攝出來的照片色調偏暖，這是相機處理色彩方式時的明顯錯誤。綜合上述，Pixel 4系列是一款功能強大的相機，偶爾能拍出一些令人驚豔的照片，但因為缺少一些主流功能，使其在此排行中僅獲第三名。

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