英國衛報評選7T Pro為「2019最佳手機」：最快最好的超級手機體驗

▲OnePlus旗下高階手機7T Pro被衛報評選為2019最佳手機。（圖／翻攝自OnePlus官網）



記者林彥臣／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）對「2019年底最手機」進行評選，主要參加評比的包或Apple，三星，華為，OnePlus和其他公司的高階智慧型手機，《衛報》最後將OnePlus的7T Pro選為2019年底最佳手機。

《衛報》的評語表示，7T Pro毫無疑問是2019下半年最好的手機，7T Pro 是7 Pro的升級版，保留了過去的所有優點，並且改進了相機與指紋掃描儀的速度。

6.67英寸QHD + AMOLED螢幕運行頻率為90Hz，而大多數競爭對手為60Hz，可以說是業界最佳，具備明亮、清晰、超滑順的使用體驗，可彈出式的自拍相機也很討人喜歡。

7T Pro它配備了高通公司的頂級芯片，Snapdragon 855 +，8GB RAM和256GB快速UFS3.0存儲設備，幾乎可以滿足所有需求。光學顯示屏指紋掃描儀的速度甚至快讓其他競爭對手感到羞恥。

作業系統的部分，使用的是OxygenOS 10，也是業界最好的版本，而且將會連續三年及時更新。

背面的三重攝影鏡頭系統也是一大亮點，它結合了48MP主鏡頭，16MP超廣角鏡頭和8MP長焦攝影鏡頭，7T Pro的新功能是超級微距模式，該模式出奇的好，可產生距鏡頭僅2.5cm的清晰圖像，非常有趣。7T Pro不能完全勝過iPhone 11 Pro或Pixel 4XL，但在細節和實用性上卻能與之匹敵。

7T Pro的電池續航力可垂持32小時，這也是使其成為性能更好的重點之一，透過WarpCharge系統，充電速度也異常快，在短短34分鐘內即可達到70％的充電速度，只是7T Pro在這個項目的缺點就是目前不支援無線充電，另外雙卡雙待也非常適商務作或旅行，也具備一定程度上的防水功能。

《衛報》最後強調為什麼要買的原因，無與倫比的螢幕品質、指紋掃描儀與作業系統的速度，都讓使用體驗加倍愉悅，是最快最好的高級手機體驗。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！