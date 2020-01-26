侯友宜春節行程戴口罩、拱手取代握手　主持武漢肺炎應變會議





▲侯友宜主持武漢肺炎第六次應變會議。（圖／新北市政府提供）

記者袁茵／新北報導

面對中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，確診人數不斷激增，新北市政府全面備戰，新北市長侯友宜26日上午主持第六次應變會議，指示各局處強化防疫作為，呼籲民眾做好自我健康管理，戴口罩、勤洗手。他也視察交通控制中心，關心民眾初二回娘家的交通疏運狀況。

因應武漢肺炎疫情，侯友宜表示，新北市政府在農曆年前即已展開演練，市內有17家責任醫院，共75張負壓隔離病床，各醫院已完成發燒篩檢、病患分流的標準作業程序；截至目前，新北市沒有確診病例。

侯友宜指出，市府的武漢肺炎應變中心，24小時皆有專人駐守監控疫情，並配合中央因應策略，隨時調整防疫作為；目前新北市無確診病例，民眾不必恐慌害怕。他也責成民政局通報基層的里長、鄰長，向市民廣為宣導「自我健康管理」觀念，包括勤洗手、出入公共場所配戴口罩，若身體不適應就醫及在家休息。

▲侯友宜視察新北市交通控制中心。（圖／新北市政府提供）

侯友宜強調，「防疫視同作戰」，市府已完成作戰體系的整備，而市民也是作戰團隊的一份子，只要大家具備正確防護觀念，保持高度警戒，落實應變措施，一定可以安然度過危機。

為了防疫，今年春節期間的寺廟參拜與各區走春發福袋行程，侯友宜說，他會配戴口罩，並以拱手代替握手，請市民朋友諒解包涵。

另外，今日是大年初二，民眾有「回娘家」習俗，侯友宜也到市府交通控制中心關心各地路況，並慰勉值勤同仁辛勞。交通局表示，新北市全境交通狀況良好，著名風景區如瑞芳九份等地，交通也十分順暢；永和區連接台北市的中正橋引道拆除，工程順利且進度超前，該路段也無壅塞情形。

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