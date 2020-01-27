台商金芭黎抱舞小姐...網瞎猜國軍左營醫院封院　衛生局嚴辦造謠者

▲台商造訪高雄金芭黎舞廳後，警方正調查其移動路徑。（圖／翻攝Google Maps）

記者游宗樺／高雄報導

武漢肺炎疫情讓民眾擔心，在高雄傳出有名台商前往苓雅區金芭黎舞廳後，有網友開始瞎猜「國軍高雄總醫院左營分院」已經封院，誇張謠言引來警方介入，要求將假訊息下架，高雄市衛生局則依「傳染病防治法」嚴加查辦。

高市衛生局表示，自從台商被舞廳小姐揭露其行蹤後，疫情調查人員再次向他詢問返台後的行蹤路徑與所待處所，將這些訊息交由警方調查，在進行風險評估後，衛生局再決定是否公布。

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但在衛生局公布相關資訊前，網路上就有民眾胡亂猜測台商進入的醫療院所名稱，甚至瞎猜「國軍高雄總醫院高雄分院」已經封院，警方發現這些訊息後要求下架。衛生局也指出，針對「國軍高雄總醫院高雄分院」已經封院的謠言，將依「傳染病防治法」嚴加查辦涉案網友。

國軍高雄總醫院左營分院指出，現在院區有進行門禁管制，一位病人最多只能有2名陪病訪客，且呼籲進院民眾落實自主防護，戴起口罩並注意咳嗽禮節，同時醫院入口處設置有發燒篩檢站，有呼吸道疾病及發燒症狀的民眾需主動告知。

▲網友亂猜有醫院遭封院，衛生局將嚴加查辦。（圖／翻攝臉書《北高雄人》）

警方已根據衛生局提供的台商移動路徑，調閱其住家大樓、附近路口及鄰近店家的監視器畫面，根據畫面顯示，該台商外出用餐及購物貌似有戴口罩，衛生局解釋，目前仍以金芭黎舞廳的風險最高，才會先行公布地點名稱，至於醫療院所因為有基本防護，暫時不考慮公布，呼籲民眾不要再亂傳假訊息。



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