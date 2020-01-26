丈夫遭處死後…金正恩姑母藏6年再現身　座位顯權勢地位

文／中央社

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩的姑姑金敬姬時隔6年後首度露臉。她曾是北韓最具影響力人物之一，自2013年她的丈夫張成澤遭清算處死後就消聲匿跡。

金敬姬（Kim Kyong Hui）是北韓前獨裁者金正日的妹妹，在金正恩繼任執政後的前幾年，她扮演了領導性角色。

2011年12月年輕又反覆無常的金正恩剛繼位，金敬姬與丈夫張成澤（Jang Song Thaek）在金氏王朝幕後攝政，曾是北韓最具權勢的夫妻檔。2013年12月，當時被視為北韓第2號人物的張成澤因涉叛國罪遭處決，金敬姬從此未公開露面。

今天北韓國營媒體報導的畫面，在平壤歡慶農曆新年表演會中，金敬姬就坐在金正恩附近。

▲姑姑金敬姬坐在金正恩不遠處。（圖／翻攝自勞動新聞）

「北韓新聞」網站總編輯何斯安（Oliver Hotham）表示：「許多北韓情勢觀察家先前都認為，金敬姬在丈夫死後，她本人可能也被流放，甚至遭殺害。而相隔6年後，看到她突然出現在金正恩身旁，當然讓人跌破眼鏡。」

何斯安表示，如今金敬姬再度出現，並且坐在突出的位置，代表著她保住或至少重獲幕後的權勢地位。

他說：「金敬姬就坐在領導人金正恩旁邊，地位僅次於目前第2號人物崔龍海（Choe Ryong Hae），意味她可能已獲得重大新職任命，可能提供金正恩有關經濟或政治上的建言。」

何斯安指出：「這也提醒世人北韓是多麼詭異與殘酷，畢竟這次金敬姬與金正恩同座，而金正恩就是那個下令處死她丈夫的人。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

