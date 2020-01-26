日本DMM「狂捐醫療物資」：支援武漢對抗疫情！商店街跟進…口罩大降價

記者林瑩真／編譯

中國「新型冠狀病毒」（武漢肺炎）確診病例暴增至1975起，一共56起死亡病例，不少中國遊客從日本返國時，都會爆買口罩作為伴手禮。對此，日本許多商店直接降價，希望中國能加油對抗肺炎疫情。另外，日本娛樂公司DMM董事長龜山敬司也宣布，將捐贈醫療物資支援武漢。

▲▼日本商店降價口罩，希望中國遊客買回去對抗武漢肺炎疫情。（圖／翻攝自微博）

許多中國網友在微博發文表示，日本商店街的藥妝店紛紛製作告示牌，針對中國遊客進行「口罩降價」的優惠，希望中國遊客可以將更多口罩帶回去幫助國人，同時更標註「中國加油」、「武漢加油」等字眼。

最熱門的相關貼文吸引了超過2000則留言及破10萬的讚。網友看見照片相當感動，紛紛留言「我都要哭了」、「我已經哭了」、「非常感謝」、「真的覺得被溫暖了」、「從這點看出日本人的高素養」、「對比中國店家提高口罩價格」。

雖然目前日本也有3例確診，但日本仍然優先幫助中國對抗武漢肺炎。DMM董事長龜山敬司就在推特表示，將與武漢的紅十字會取得聯繫，捐贈包括N95口罩、外科口罩、一次性醫療口罩、醫療帳篷、防護服、手術服等醫療物資給正在對抗肺炎的武漢醫院，讓中國能加油戰勝疫情。

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