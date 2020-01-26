初二回娘家+出遊潮！國道南北向雙塞　「17地雷路段」最慘狂塞7hrs

▲初二國道車流預報圖。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

初二回娘家！高公局預估國道將湧回娘家、出遊車潮，全日交通量為138百萬車公里，國道南北雙向都會塞車，南向為72百萬車公里，估是連假中南向最大量的一天，車流將是平日1.7 倍。

高公局表示，26日上午仍有旅遊車潮，下午將開始出現返家車湖，預估國道雙向總延車公里為138百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.7倍。

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1/26 初二國道重點壅塞路段預測

【國1南向】

16-19 時大華系統-汐止

6-13 時楊梅-新竹系統

7-12 時彰化系統-埔鹽系統

10-12 時永康-仁德系統

【國3南向】

7-13 時土城-關西

8-12 時快官-霧峰

8-13 時草屯-名間

【國5南向】

6-13 時南港系統-坪林

【國1北向】

9-13 時鼎金系統-岡山

10-12 時台南-永康

15-21 時西螺-埔鹽系統

10-12 時南屯-后里

9-13 時內湖-大華系統

【國3北向】

15-19 時竹山-中興

15-18 時大山-香山

【國5北向】

15-20時 宜蘭-坪林

【國6北向】

16-19 時西向舊正-霧峰系統

▲初二國道車流預報圖。（圖／高公局提供）

國道壅塞路段一共有17條，預判將出現在國1南向大華系統至汐止、楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、永康至仁德系統；國1北向鼎金系統至岡山、台南至永康、西螺至埔鹽系統、南屯至后里、內湖至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國3北向竹山至中興、大山至香山；國5南向南港系統至坪林、北向宜蘭至坪林等路段。

高公局表示，實施相關疏導措施包括：7-12時國5南港系統至坪林南向入口高乘載管制、全日封閉平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、深夜0-5時暫停收費、開放路肩…等。