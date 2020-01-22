首波返鄉潮湧現！國5南下時速不到40km　雙鐵、客運滿滿都是人

▲國道已開始湧現首波返鄉車潮，部分路段出現壅塞狀況，時速不到40公里。（圖／高公局）

記者賴文萱／台北報導

春節連假將展開，國道下午4點開始湧現首波返鄉車潮，部分路段時速不到40公里，其中國5石碇到坪林南下，稍早發生火燒車事故，導致車流還在疏解中；另外，傍晚後台北、桃園、新竹及台中都會區路段返鄉車潮夾雜下班車流，估要到8點以後才會疏解。雙鐵及客運部分，傍晚起也陸續出現返鄉人潮，但因武漢肺炎侵台，不少人戴上口罩防疫。

高公局運輸管理組科長蔡明哲表示，目前國道開始湧現首波返鄉及下班車潮，比較壅塞的路段有國5石碇到坪林南下，因為稍早有件火燒車事件，現在車流還在疏解中；國1圓山到內湖及國1湖口到湖口服務區等，也同樣有些壅塞，但大致都能維持還算順暢的車流。

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▲▼國5下午發生一起火燒車事故，車流仍在疏解當中。（圖／國道公路警察局第九警察大隊提供）

越晚車流會越多，主要集中在台北、桃園、新竹及台中都會區路段，預估到晚上8點後就會疏解，今天整體車流估為105百萬車公里，比周末約增10%。不過，由於今年過年有多一天時間讓民眾返鄉，高公局預期返鄉潮不會集中在今晚，明天到除夕前會分散。

至於明（23）日小年夜，國道全天車流量為100百萬車公里，主要也是以南下返鄉車潮為主。重點壅塞路段及時段為國1楊梅-新竹系統8-13時、彰化系統-埔鹽系統9-13時；國3三鶯-關西9-13時、快官-霧峰10-12時；國5南港系統-坪林8-16時。

在省道部分，公路總局表示，最近通車的省道公路預期將會是民眾行駛的重點路段，自今日下午起也開始出現車潮，並會持續至1月24日（除夕）下午，其中屏東往來台東行經台1線水底寮、台9線南迴公路及南迴改安朔至草埔新通車路段，受返鄉車潮集中特性影響，尖峰時段將出現局部壅塞或車多情形，公路總局已先行分析沿線瓶頸路段，並研擬相關疏運措施。

▲▼春節連假將展開，今日下班時分，台北轉運站已經湧現返鄉搭車人潮。（圖／記者湯興漢攝）

《ETtoday新聞雲》記者傍晚也直擊返鄉人潮狀況，傍晚下班時分，台北轉運站已經湧現返鄉搭車人潮，另外，板橋高鐵站也湧現搭車潮。根據高鐵官網顯示，今日整日南下列車全滿，長途車票幾乎售罄，且受到武漢肺炎確診影響，多數返鄉旅客都戴著口罩防疫。統聯客運表示，今天5點民眾下班後，已陸續湧現返鄉潮，尖峰時段約已9成滿，現場會視情況機動加開車輛疏運旅客。

▲▼高鐵返鄉人潮多，不少旅客戴口罩因應武漢肺炎疫情。（圖／記者李宜秦攝）

▲高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

高公局也透過大數據分析預測，提供春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖，初一西部國道北部路段於上午7時、國5於上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5路段恐持續至傍晚。

▼春節國道7天重點壅塞路段時段分區預測圖。（圖／高公局提供）

針對連假尖峰時段，高公局已採取相關管制措施，呼籲用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段，並建議「南北長途走國3、台61，短途不用上國道，替代道路不用等，請搭乘公共運輸」，可多加利用台61免費快速公路。另為分散春節連假尖峰車流並抑制短途旅次，1月23日至29日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。