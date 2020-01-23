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小年夜返鄉潮！國道「5大地雷路段」曝　國5最慘...估狂塞8hrs

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▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲小年夜國道湧返鄉車潮，高公局估國5會一路塞到下午4點。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

春節連假展開，高公局預估連假首日國道總延車公里為100百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為平日的1.4倍。預判壅塞路段，將出現在國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南下土城-關西、快官-霧峰、國5南下南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

1/23 小年夜國道重點壅塞路段預測

請繼續往下閱讀...

【國1南向】
8-13 時楊梅-新竹系統
9-13 時彰化系統-埔鹽系統

【國3南向】
9-13 時三鶯-關西
10-12 時快官-霧峰

【國5南向】
8-16 時南港系統-坪林

▲▼國道五號，國道5號，國5，國5南下，國道五號南下，高速公路，雪山隧道，雪隧，連假塞車，連假車潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國5南下路段估從上午8點塞到下午4點。（圖／記者蔡玟君攝）

高公局表示，連假首日為小年夜，不少用路人一早就會準備返鄉，預估上午8點起，南向部分路段就會出現壅塞情況。國1楊梅-新竹系統及彰化-埔鹽系統預計從上午8點塞到下午1點；國3三鷹-關西估上午9點起塞到下午1點、快官-霧峰則從上午10點塞到中午12點。另外，國5南港-坪林壅塞時間更長，估從上午8點開始一路塞到下午4點。

假期間相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統再8折收費、深夜0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。針對高速公路尖峰時段與路段，高公局也已規劃4條長途及7條短途替代道路，長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞地區的民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（資料照／記者游芳男攝，下同）

▲蘇花改春節初一南下全日車流將爆表，2萬5千輛次起跳。（圖／資料照／記者游芳男攝）

在省道部分，公路總局表示，最近通車的省道公路預期將會是民眾行駛的重點路段，車潮預估會持續至1月24日（除夕）下午，其中屏東往來台東行經台1線水底寮、台9線南迴公路及南迴改安朔至草埔新通車路段，受返鄉車潮集中特性影響，尖峰時段將出現局部壅塞或車多情形。

▲▼高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

▲高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

高公局也透過大數據分析預測，提供春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖，初一西部國道北部路段於上午7時、國5於上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5路段恐持續至傍晚。

▼春節國道7天重點壅塞路段時段分區預測圖。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼春節國道路況預報。（圖／高公局提供）

針對連假尖峰時段，高公局已採取相關管制措施，呼籲用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段，並建議「南北長途走國3、台61，短途不用上國道，替代道路不用等，請搭乘公共運輸」，可多加利用台61免費快速公路。另為分散春節連假尖峰車流並抑制短途旅次，1月23日至29日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。

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