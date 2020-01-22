春節首波返鄉潮午後起湧現　國道7天「地雷路段、時段」全攻略出爐

▲春節返鄉潮22日中午起湧現，高鐵預估初四北上運量將達最尖峰。（圖／記者侯憲諭攝）

記者賴文萱／台北報導

今年春節7天連假將展開，國道、省公路、台鐵、高鐵及客運等，預計午後起陸續湧現首波返鄉潮。高公局預估，下午4時後，返鄉車流夾雜下班車流將會出現較壅塞情況，但因今年多一天時間能夠返鄉，大家不會趕著第一時間回去，情況應不嚴重。雙鐵同樣也是午後起將現返鄉人潮，國道客運表示，將視人潮情況機動加開車輛疏運旅客。

依據氣象局預報，初一至初五東半部及北部地區有局部短暫雨，中南部在初二後也有降雨的機會，高公局預期部分國道路段於春節連假期間易出現較嚴重壅塞情形，不過仍會有大量返鄉、旅遊車潮上路。

請繼續往下閱讀...

▲高公局過年期間交通疏導措施。（圖／高公局提供）

高公局透過大數據分析預測，提供春節連假7天重點壅塞路段時段分區預測圖，初一西部國道北部路段於上午7時、國5於上午5時後陸續有車流湧現，其中國1南向楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南向土城至關西、快官至霧峰及國5南向南港系統至坪林均有車多壅塞情形，尤以國5路段恐持續至傍晚。

▼春節國道7天重點壅塞路段時段分區預測圖。（圖／高公局提供）

針對連假尖峰時段，高公局已採取相關管制措施，呼籲用路人參考路況預報資訊避開壅塞路段及時段，並建議「南北長途走國3、台61，短途不用上國道，替代道路不用等，請搭乘公共運輸」，可多加利用台61免費快速公路。另為分散春節連假尖峰車流並抑制短途旅次，1月23日至29日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。

▲台鐵預估最尖峰落在初三，運量將高達90.5萬人次。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵預估，平均日運量將高達70.1萬人次，其中最尖峰落在初三（1/27），預估運量將高達90.5萬人次。在春節期間，台鐵全線已加開300列次、全線加掛1015輛次，後續也會配合旅客需求，全力增加運能。另外，今年新售票系統投入服務，春節期間也會增派系統維護人員，確保票務系統運作正常。

高鐵同樣預估，節前1月22日至23日將有一波返鄉人潮，初二至四為運量高峰，初三為單日最大運量，初四則預估北上旅運量將達最尖峰，約有19.7萬人次。春節期間共加開436班次列車，疏運期間也會做好人潮分流、自由座車廂調配等，全力疏運旅客。

▲台北轉運站站內搭車返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

至於新開通的蘇花改路段部分，公路總局預估初一南下單向車潮達1.9萬輛次，初四北上更上看2.2萬輛次，將創歷史新高；客運部分，目前春節期間仍有餘位，統聯客運表示，22日上午仍有零星座位，但5點下班後將湧現返鄉潮，尖峰時段約已9成滿，現場會視情況機動加開車輛疏運旅客。