討厭的事就讓別人去做吧！　選擇生活中只做想做的事

作者：小田桐

摘自：《我選擇，生活中只做想做的事》

討厭的事就讓別人去做吧

為了能做自己真正想做的事，該採取什麼樣的具體行動呢？首先是「不做討厭的事」。過去我認為，即使是不擅長的事也得努力去做，直到讀完《現在，發現你的優勢》〈Now, Discover Your Strengths〉這本書後，我才開始懷疑自己是不是想錯了。

書裡主張人各有所長，優勢也因人而異，每個人該從事的是，能發揮自身優勢的工作。當時的我，深受這本書所感動，讓我產生動力，更全力以赴的投入工作之中，甚至還自掏腰包買書送給當時職場上的主管和部下。

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優勢既多元又分散，每個人都不同。從此以後，我決意將自己不擅長的工作交給別人，只做自己擅長跟喜歡的事！我覺得只做自己擅長的事，不僅輕鬆愉快又能獲得高成果，靠拼死拼活才能達到的成效，絕對贏不過原本就樂在其中的人。若公司內的每一個人都能分別投入個人擅長的工作，整個公司都會變強吧！

重要的是，並非決定做什麼，而是決定不做什麼。每個人一生當中能做的事情其實少之又少。因此保留自己真正喜歡、擅長的事，當機立斷決定不做的事非常重要。每次我說到這件事都會有學生反應：「上班族的職務都是被分派的，怎麼可能只做喜歡的事……」

其實上班族也能辦得到，一般來說上班族有穩定且固定的薪水，就算在不喜歡的事上偷懶一點也沒關係，首先要訓練自己「選擇和專注」，對整體人生就能發揮好的影響。「專注於自己喜歡、擅長的事情上」絕對是個人成功的方法與勢在必行的目標。

在工作上，我建議大家使用二六二法則。相信不少人聽過這法則， 據說一個螞蟻窩中是由兩成辛勤工作的螞蟻、六成正

常工作的螞蟻跟兩成完全不工作的螞蟻所組成，這個概念其實也常見於組織和集團中。

雖然我告訴大家只做自己喜歡的事， 但總不可能明天就跟公司遞辭呈，邁向小說家的道路吧？轉變可以是循序漸進的。

那麼該怎麼做呢？具體作法是先將工作分類。

功課

先將工作分類

1.試著調整工作比例，將工作分為喜歡的兩成；普通的六成；討厭的兩成。

2.思考用什麼方法可以不做討厭的事，然後付諸實行。

如果你的答案是「全部都喜歡」或是「全部都討厭」的話，代表你對事物的理解太過馬虎〈笑〉。只要仔細思考，逐一細分，肯定能夠分類得出來。將工作事項中，先列出十個經常性的項目，然後進行分類吧！

接著思考能用什麼方式擺脫兩成的討厭工作。對我來說，當時我最想擺脫的討厭工作是「帶領某位下屬」。於是我想辦法將他調到其他部門，我設法遊說主管說：「比起跟在我下面，他待在其他主管下，肯定能發揮得更好！」

最後雖然他從業務部轉調到工作內容截然不同的技術部，但轉調後的他發揮得比以前更好了，對我或對他來說都是好事，我很慶幸，當初有鼓起勇氣這麼做。

再來我也很討厭「確認下屬工作」這件事。於是我貫徹「我不會下指導棋、也不會幫忙檢查」的態度。將工作「委派」並

「扔給回去」。當我這麼做的時候，一開始被主管跟下屬砲轟沒有責任感。於是我對主管表明：「我覺得這麼做能鍛鍊下屬。」也對下屬說：「你們要學習為自己負責。」

堅持立場的我，即使眼睜睜看著下屬失敗也不出手幫忙，時間久了，下屬就懂得靠自己思考、努力提升品質。這麼做不僅節省了我的時間，也提升了下屬對工作的參與度和工作品質，是一舉兩得的做法。

最後我再從剩餘的工作中，利用二六二法則加以分類。反覆用這個方法，設法將每天的例行公事，逐漸轉變成我喜歡的工作，最後我手邊只剩下跑業務這項工作。

因為我最喜歡的事，就是與人對話。我常覺得「啊，只要跟人講話就能賺錢，真是超幸福！」我們每天大多數的時間都在工作中度過，如果大多數的時間都是「只做想做且喜歡的事」，每天都能過得充實又快樂。

★本文經采實文化授權，摘自《我選擇，生活中只做想做的事》。