「妳要好好做人」酒空哥抓狂猛撲女警　學長救美壓制：道不道歉

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名蕭男13日跟友人飲酒，坐上計程車後抵達住家旁後，卻睡死無法下車，警方獲報到場處理時，喝芒的蕭男卻疑似誤認張姓女警是酒店女陪侍，對女警騷擾「妳要好好做人」等語，並數度想猛撲向女警，女警見狀拉開距離，等待支援趕抵隨即將蕭男壓制，施以保護管束。

▲酒空男猛撲女警疑似誤以為她是女陪侍。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方13日晚間11時許接獲報案，指稱在蘆洲區信義路有一名男子搭乘計程車，卻醉倒在車內無法下車，蘆洲派出所2名線上警力獲報到場後，火速到場將蕭男（52歲）攙扶下車，並協助他拿錢包付款；當時他吐得全身都是，身上還有一股濃濃的尿騷味，不料蕭男卻沒將錢包拿好掉在地上，警方提醒並撥打電話通知家人後竟引起他不滿。

蕭男神智不清，疑似將張姓女警誤認成女陪侍，對她猛喊「要對得起妳的良心」、「妳要好好做人」，並數次猛力想撲向女警，好險被另名員警拉住，喧嘩聲讓附近住戶卻都探頭查看，等到支援警力迅速趕抵，警方詢問蕭男是否要對女警道歉，不料他竟變本加厲高喊「不要」，警方見狀將他壓制施以保護管束，恰好當時蕭男妻子也趕抵，蕭妻到派出所向警方連連致歉，將他領回後才結束一場鬧劇。

▼員警苦勸蕭男早點回家洗洗睡。（圖／記者陳豐德攝）

▼支援警力趕抵解救學妹，將酒空男壓制。（圖／記者陳豐德攝）

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