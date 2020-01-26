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老翁倒地虛弱呻吟…看到美女警「秒變Man」　滿臉是血說：小傷啦

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▲▼正妹暖警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲老翁倒地臉部擦傷，消防員到場進行包紮。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區日前一名老翁滿臉是血倒臥路中，女警張桂華巡邏發現，趕緊上前將人扛到路邊，老翁原本疼痛呻吟，看到眼前女警美的不要不要，立刻鎮定地說，「摔倒，小傷啦」但張桂華不放心，仍通知救護人員前來包紮，並致電其家屬陪同就診；這位女警還曾救過輕生的民眾，人美心也美，令同事們讚賞不已。

▲▼正妹暖警。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲暖警張桂華以助人為樂，身受同事喜愛。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時是早上8點多，張桂華與拍檔林智偉巡邏發現了受傷老翁，見他臉部擦傷鮮血直流倒地，上前扛人後得知，老翁獨自外出散步，過程中因年邁加上步行過久體力不支，於過馬路時不慎跌倒摔傷。

雖老翁表示傷勢無礙無須就醫，張等2員仍擔心其身體狀況，通知救護人員前來做初步包紮及檢查；另透過M-Police人臉辨識，查知其身分及住處，雖老翁堅持要自行返家，在幾經勸說過後，由員警通知家屬並陪同上救護車前往亞東醫院就診，家屬及老翁對於員警主動熱心助人之舉深表感謝。

據了解，29歲的張桂華外型亮麗，已從警3年，在此之前於服務業打工，她熱心助人又和善，再加上療癒人心的甜美笑容，交到很多知心好友。後來她認為，自己的正向力量，也許可以透過警職感染到社會各個角落，說不定能讓社會案件、悲劇減少，因此積極念書，最後順利成為警察。

▲▼張桂華。（圖／翻攝自張桂華臉書）

▲張桂華外型亮麗，畫上淡妝後更散發出動人仙氣。（圖／翻攝自張桂華臉書）

張桂華受訪時態度靦腆而低調，也不願拍照，但其身邊的同事對她則是讚不絕口！後來張桂華分享，曾有民眾輕生的案件令她印象深刻，「一名男子跟妻子吵架，一時失控打算跳樓，當時天色已暗，我們獲報後衝上屋頂，看到他坐在女兒牆，最後由學長出手將人拉回來。」

▲▼張桂華。（圖／翻攝自張桂華臉書）

▲張桂華（圖右）外型甜美活潑開朗，與同學王雅葵（圖左）是土城警分局雙花。（圖／翻攝自張桂華臉書）

畫面令張桂華深感震撼，如果沒有學長出手相救，說不定一條生命就此殞落，就因為生命這麼脆弱，身為警察，更有守護民眾生命財產的責任，「我會持續為民服務，並捍衛每一條寶貴的生命」。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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