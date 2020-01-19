衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　初判肇因曝光

記者董美琪／綜合報導

新北市蘆洲區永樂街一處巷弄口，19日上午9時57分左右，發生一起嚴重車禍！一輛特斯拉與轎車發生撞擊，過程波及路過女童，警消人員獲報到場處理，緊急將命危女童送醫搶救，但仍不幸宣告不治。警方初步判斷肇事原因也曝光。

住在淡水的張姓女童一家4口當時來蘆洲要找阿公，在環堤大道停好車後，4人先後穿越馬路，站在分隔島上等待，孰料，此時一台銀色自小客車從巷子駛出，與直行的黑色特斯拉當場撞上，過程中波及正準備過馬路的女童。目擊者表示，直行的特斯拉完全沒煞車與銀色轎車撞擊後，整台車騰空飛起。

站在最前頭的12歲女童恰好被特斯拉給撞上，雙腳膝蓋以下被截斷，當場倒在安全島上，失去生命跡象，女童母親見狀，當場嚇壞蹲地查看女兒的情況，小男童嚇得躲到爸爸身邊。遺憾的是，女童被送往新光醫院急救後仍宣告不治，母親在醫院不發一語，仍難以接受。

▲▼蘆洲特斯拉車禍，驚悚畫面曝。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，梁姓小開（34歲）當時從中和駕著300多萬元的特斯拉Model X，到蘆洲要找友人，直行經過蘆洲區環堤大道、永樂街巷弄口時，沒閃過前方巷口緩緩駛出要左轉的銀色三菱（許男，42歲電子業），特斯拉車尾飛起，撞上正在過馬路的12歲張姓女童。

▲特斯拉駕駛是名衛浴工程小開，擦撞後撞死12歲女童。（圖／記者陳豐德攝）



事故現場限速為50公里，梁姓小開事後表示自己約開時速60，但經過分析初判其車速應有約80公里，他被移送至警局時低頭向媒體說「非常抱歉」，並供稱有看到巷口開出的銀色三菱，他踩剎車後，以為對方會讓自己先行，於是從內側車道要過，不料卻被對方從右側撞上。

▲▼ 新北市蘆洲特斯拉車禍。（圖／記者陳以昇攝）



三菱駕駛許男說，當時自己沒有看到女童，也沒有看到左側開過來的特斯拉。警方進一步分析，而2名駕駛均無酒駕情事，訊後依照過失致死送辦。

根據《三立》新聞，警方初判肇因，疑似是因為行駛在支線的銀色三菱，未禮讓主幹道的特斯拉，導致正在馬路的女童慘遭橫禍，由於特斯拉也疑似超速，詳細肇責仍待進一步調查。檢警相驗遺體後，檢察官諭令2車主5萬元交保。

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