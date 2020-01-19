12歲女遭特斯拉撞死！媽媽緊抱孩子跪地痛哭　寒假回鄉找爺爺玩遇死劫

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市蘆洲19日發生一起嚴重車禍，一輛特斯拉行經永樂街一處巷口時，與一輛銀色轎車發生碰撞，造成一名12歲女童被波及當場慘死。事後有附近居民上傳當時的畫面，車禍後媽媽抱著女兒跪在隔島旁痛哭，爸爸則焦急地在一旁打電話報警，還有好心路人在幫忙女童CPR，遺憾的是女童送醫後仍傷重不治。

據悉，12歲張姓女童19日與家人一起到蘆洲找爺爺玩，下車後由媽媽帶著一起準備穿越馬路，不料此時一輛銀色自小客車從巷子駛出，直行的特斯拉幾乎沒有減速高速撞上，下一秒整台車「騰空飛起」直接掃向女童，造成女童雙腳膝蓋以下被截斷，當場倒在血泊中失去生命跡象。

▲媽媽抱著渾身是血、一動也不動的孩子在現場痛哭失聲。（圖／東森新聞）

居住附近的民眾從上方拍下當時的情況，爸爸焦急地在一旁打電話報警、一邊聯繫其他親友，媽媽則抱著渾身是血、一動也不動的孩子在現場跪地痛哭，同時不停轉頭希望救護車能早點趕來，此時還有一名好心路人上前幫忙CPR，遺憾的是女童送醫搶救後仍宣告不治。

34歲梁姓男子特斯拉駕駛表示，當時他開車要前往蘆洲找朋友，經過環堤大道、永樂街巷口時，看見銀色轎車從前方巷口駛出，他短踩煞車後以為對方會禮讓，於是就從內側車道要通過，結果下一秒就被對方從右側撞上。銀車駕駛許男則供稱，當時自己沒有看到女童，也沒有看到左側開過來的特斯拉。

▲特斯拉與銀色轎車發生碰撞，波及正要過馬路的12歲女童。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，事故現場限速為50公里，梁男供稱當時開約60公里，但經分析研判其車速約在80公里，至於銀車許男供稱沒有看見特斯拉，由於許男為非主線道車輛，理應禮讓特斯拉直行後再左轉，2人酒測後均無酒駕情事，訊後依照過失致死罪嫌送辦，檢方相驗遺體後諭令2人5萬元交保。