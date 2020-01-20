人緣好！隔天就要放寒假　小6女童遭特斯拉撞死…同學哀慟難接受

記者陳豐德／新北報導

淡水一名就讀小6的張姓女童，19日在蘆洲過馬路時遭一輛黑色特斯拉失控後撞上，女童雙膝以下當場截斷，送醫後搶救不治，但其實她原本隔天就要參加學校的休業式，準備喜迎寒假及春節，不料卻發生意外斷魂令師生錯愕；校方表示，女童不僅擔任班上幹部，且人緣相當好，20日一早就啟動關懷機制輔導同學。

▲12歲女童過馬路遭特斯拉撞死，同學不捨難以接受。（圖／翻攝自痞客幫 - 誠旺旅遊）



學校校務主任表示，女童的成績表現非常地不錯，一直是班上老師的好幫手，並擔任班級幹部，在得知這樣消息後，所有認識她的學生及老師都感到很悲痛，20日一早輔導老師就到班上針對同學進行悲傷輔導。

就讀淡水新市國小六年級的張姓女童，相當活潑可愛，2年前7月時跟長輩一起到蒙古旅遊，遊記中還說這是她第一次搭飛機出國，「所有東西都會像一塊一塊的小積木」，並形容當地建築即街道布置都融合了蘇聯與俄羅斯文化，8天的行程內還入住了蒙古包，以及近距離接觸氂牛，且像是遇到當地人協助拉住韁繩等善舉，女童也都將這些小事記在心中，讓人感到相當窩心。

回顧整起車禍，梁姓小開（34歲）當時從中和駕著300多萬元的特斯拉Model X到蘆洲要找友人，直行經過蘆洲區環堤大道、永樂街巷弄口時，沒閃過前方巷口緩緩駛出要左轉的銀色三菱（許男，42歲電子業）；根據監視畫面，特斯拉當時車速並不慢，右側車身被三菱撞上後失控，車尾撞上中央分隔島並夾擊張姓女童，強大撞擊力道甚至讓特斯拉輪胎飛出。

而平時住在淡水的張姓女童一家4口當時來蘆洲要找阿公，在環堤大道停好車後，4人先後穿越馬路，站在最前頭的女童恰好被特斯拉給撞上，雙腳膝蓋以下被截斷，現場留下斑斑血跡；女童父母目擊全程，當場嚇壞蹲地查看她的情況，但女童現場就失去生命徵象，送往新光醫院急救後仍宣告不治。

由於女童一家四口並未走斑馬線過馬路，警方對此也展開調查，根據測量後，距離車禍路段最近的斑馬線為137公尺，而根據《道路交通安全規則》134條，如周圍100公尺內有斑馬線，行人必須透過斑馬線穿越道路，因此女童一家並無違規問題。

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▼2歲女遭特斯拉撞死，媽媽抱女跪路中央崩潰痛哭。（圖／東森新聞）



▼ 特斯拉與銀色轎車擦撞後失控撞死女童。（圖／記者陳以昇攝）

