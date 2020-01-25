武漢醫生不適自我隔離！老母送飯「被擋門外」淚崩喊：你自己多保重啊

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎疫情嚴重失控，幾乎所有省份全面失守，武漢是這波疫情最嚴重的地方，醫院滿滿都是病患，醫師、護理師雖然做了萬全的防疫措施，但還是傳出有醫師出現感染。就有一名武漢醫師出現不舒服症狀，因此主動自我隔離，就怕傳染給家人。這名醫生的母親因放心不下，帶了食物只能放在孩子家門口，最後還忍不住崩潰哭喊「你自己一定要多保重」，模樣令人十分心疼。

據陸媒《新唐人電視台》報導，大陸新型冠狀病毒確診感染者目前已達1287例，死亡41例，其中，重症病人237例，意味著死亡人數可能還會增加。而武漢自23日開始封城，海、陸、空全停運。由於疫情十分嚴重，因此所有參與救治的醫療人員都被要求隔離，當然也不能與家人接觸、團聚。

近日大陸網路就瘋傳一則一名醫生自我隔離的影片，微博「泉州公安」今日就貼出影片片段，並附寫道「他是一名醫生，也是母親的孩子」，畫面中可以看到，發布影片的陳女士表示，他的哥哥是抗肺炎的前線醫生，因有輕微感冒症狀，選擇自我隔離以防萬一，他的母親因放心不下，特意燉了湯、做了苕粉前來探望兒子。

▲▼老母親送飯只能放門口。（圖／翻攝自微博）

影片中只見滿頭白髮、穿著紫色外套的老母親，兩手提著食物，硬生生的被擋在門前，她隔著一道厚重的鐵門，戴著口罩哭著對兒子說，「燉了湯煮了點東西，你自己多保重啊！你自己一定要多保重啊！」然後彎腰把飯菜放在門口，接著老母親突然又淚崩邊哭邊喊著「你自己一定要多保重」。影片雖只拍到背面，但看起來相當令人心酸。