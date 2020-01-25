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宣告國際公衛緊急事件有利有弊　歷來僅5次

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▲▼ 武漢肺炎,穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。攝於2020年1月25日。。（圖／達志影像／美聯社）

▲穿著防護衣的保全人員站在北京地鐵站入口處檢查乘客體溫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

文／中央社

中國湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎擴散各大洲，世界衛生組織暫不宣告「國際關注公共衛生緊急事件」。世衛歷來僅發布5次宣告，好處是利於加強防疫，缺點是可能衝擊貿易及觀光。

世衛組織（WHO）緊急委員會於1月23日表示，暫不建議世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）發生後，世衛組織於2005年修訂國際衛生條例（IHR），加強國際突發公衛事件應變能力，條例中定義「國際關注公共衛生緊急事件」指發生異常事件，透過跨國傳播疫病的方式，對其他國家構成公眾健康風險，且可能需要國際合作採取因應行動。

▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

「國際關注公共衛生緊急事件」是在緊急委員會討論後，向世衛秘書長提出建議，決定是否宣告，並提出臨時性建議，包括發生緊急情況的當事國及其他國家應採行的健康措施，以預防或降低國際傳播疫病的可能性，避免不必要的國際交通干預。

依規定，緊急委員會的專家成員中，要有一人由發生緊急情況的國家提名。

世衛組織過去5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的甲型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國北基伍省（North Kivu）的伊波拉病毒。

德國之聲（DW）提到，世衛組織宣告「國際關注公共衛生緊急事件」後，有利於獲得更多關注，促使各國加強公衛措施、提供更多資源進行防疫，也可能伴隨著一些貿易及旅遊相關建議，例如在機場監測旅客狀況等，但世衛組織通常避免提出貿易限制。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,農曆新年,中國。（圖／達志影像／美聯社）

此外，英國科學媒體中心（SMC）昨天一篇文章節錄數名專家對世衛組織不把武漢肺炎認定為「國際關注公共衛生緊急事件」的反應。

英國里茲大學（University of Leeds）助理教授葛里芬（Stephen Griffin）表示，從疫情散播速度和廣泛程度來看，這波肺炎與SARS相似，他個人很驚訝世衛組織有此決定，從先前兩次伊波拉病毒疫情延遲宣告為「國際關注公共衛生緊急事件」的經驗來看，他認為這類決定應有相對謹慎的追蹤紀錄，「希望這不是我們之後可能會後悔的決定」。

英國利物浦大學（University of Liverpool）的新興傳染病健康保護研究單位主任索羅門（Tom Solomon）說，宣布「國際關注公共衛生緊急事件」可提高國際支援層級，加強外交工作及安全，並釋出更多財務資源，支持受影響地區的因應團隊。

但他也提到，沒有充分根據就宣告「國際關注公共衛生緊急事件」，會無謂地衝擊貿易和觀光，且意味當事國沒能力自行控制疫病。

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