湖北改列橙色旅遊警戒　陸委會：非必要勿前往當地旅行

▲陸委會將湖北列為橙色旅遊警示區，圖為桃園機場二航廈旅客、地勤戴口罩防疫。（圖／記者呂佳賢攝）

記者曾俊豪／台北報導

大陸委員會今（25日）指出，因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴散風險，即日起調升中國大陸湖北省列入橙色旅遊警示區域，其他省市區為黃色旅遊警示區域，提醒國人非必要勿前往湖北旅行；中國大陸其他地區也請審慎考量是否前往，並且特別注意旅遊安全。

依據陸方通報資料，中國大陸截至1月24日累計1,287例新型冠狀病毒肺炎確診，其中237例重症，41例死亡，31省市區（不含港澳）中，除西藏外30省市區有確診或疑似病例；累計密切接觸者15,197人，追蹤中13,967人，疫情持續擴大。

中央流行疫情指揮中心今(25)日宣布提升中國大陸湖北省至第三級「警告」(Warning)，其他地區旅遊疫情建議至第二級「警示」(Alert)。

▲因應武漢肺炎，桃機保全、地勤人員及旅客都配戴口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

陸委會依指揮中心決定，調升湖北省（包含武漢市）的旅遊警示燈號為「橙色」，建議民眾非必要勿前往當地，並發布中國大陸其他地區旅遊警示燈號為「黃色」，建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

陸委會表示，中國大陸湖北省新型冠狀病毒肺炎確診病例仍在快速增加，且湖北省已陸續封閉許多城市交通往來，民眾至當地旅遊的風險增加。

陸委會呼籲，如近期前往中國大陸，應隨時關注疫情相關訊息，戴口罩、勤洗手、避禽畜、少群聚，做好個人防護措施；返國14天內如出現發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。