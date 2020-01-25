影／武漢肺炎台商「裝沒事趴趴走」　金巴黎舞小姐「喉痛呼吸不順」...逼問出病症！

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布第2例武漢肺炎境外移入確診個案，這名男性台商回到高雄之後到處趴趴走，甚至沒戴口罩跑去「金巴黎」（金芭黎）舞廳尋歡。事後一名舞小姐（女服務員）出現喉嚨痛、呼吸不順等症狀，才將整個造成防疫漏洞的案件揭穿，舞廳25、26兩日則關門執行消毒。

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▲高雄金巴黎（金芭黎）舞廳正閉門消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生單位疫調發現，該台商在入境前就有發燒、上呼吸道等症狀，並在大陸就醫服藥。1月21日入境台灣，他因服藥退燒未被機場發燒篩檢站攔檢，也沒有主動向檢疫人員告知症狀和武漢活動史，逕行乘捷運返回住家。

戶籍地在高雄左營果貿里的台商這段期間雖有二度就醫，仍前往人潮聚集地點，1月22日下午16時至18時出入高雄市苓雅區金巴黎（金芭黎）舞廳，且全程無配戴口罩。

今（25）日凌晨舞廳舞小姐突然出現喉嚨痛、呼吸不順等不適症狀，於是打電話給台商，逼問出有去武漢、染病，才主動聯絡衛生所就醫。

▲男性台商隱匿病情不報，已被開罰30萬元。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局認為這起個案行為恐造成防疫漏洞，致使病毒入侵社區危害市民生命健康，高雄市政府衛生局將依違反傳染病防治法第43條，重罰個案新臺幣30萬元罰鍰。

金巴黎（金芭黎）舞廳25、26兩日關門執行消毒，揭穿台商惡劣行徑的舞小姐目前在醫院隔離觀察中，尚未確診感染武漢肺炎。

中央流行疫情指揮中心指出，昨日確認的50多歲男性國人個案於1月22日下午16時至18時曾出入高雄市苓雅區金巴黎（金芭黎）舞廳，且全程無配戴口罩，提醒民眾如曾於前述時段出入該場所，請自主健康管理14天，如有發燒、咳嗽、呼吸急促等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。