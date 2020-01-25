抖音母公司設「武漢肺炎」救助金　京東、淘寶盯防惡意漲價

▲位於北京中航廣場的字節跳動辦公樓。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／綜合報導

抖音和今日頭條的母公司字節跳動今（25日）宣布向中國紅十字基金會捐贈2億元（單位人民幣，以下同），設立抗擊武漢肺炎疫情防控醫務人員人道救助專項基金。如果醫務人員在一線不幸感染，將獲得10萬元救助，如果有其他巨大貢獻或付出，將獲得最高100萬元的救助。

《北京商報》報導，此專項基金主要用於保障工作在抗擊新型肺炎一線的醫務人員，公司相關負責人表示，「希望保障基金能夠成為政府保障的補充，給前線的醫務人員提供到幫助和支持。」

事實上，為了讓用戶即時瞭解疫情進展和防疫知識，字節跳動旗下產品也上線相關頻道和專題：今日頭條上線了「抗擊肺炎」頻道，並發起「發熱門診醫院名單」話題，呼籲新型冠狀病毒密切接觸者盡快就近就醫；抖音則推出「抗擊肺炎疫情」專題頁，提供疫情相關媒體直播。

▲武漢多家醫院請求外界捐贈醫療物資。（圖／翻攝微博）

除字節跳動外，大陸電商平台也全力調配資源，京東24日宣布向武漢市分批捐贈100萬個醫用口罩及6萬件醫療物資，如洗手液、消毒液、阿莫西林等，緩解當地醫療物資短缺的局面。首批物資目前正在配送途中，將盡快送達武漢協和醫院、武漢大學中南醫院、武漢同濟醫院、武漢大學人民醫院等醫療機構。

京東也表示會嚴格防止第三方商家出現漲價行為，一旦確認第三方商家的商品價格異常上漲，會第一時間下架違規商品，在督促商家恢復正常價格後，將商品重新上架；並對違規商家進行相應處理。

另一電商平台淘寶則是通知淘寶天貓平台上銷售口罩的商家，絕對不允許漲價銷售，並對「聚划算」百億補貼的口罩商品進行專項官方補貼，保證消費者買到價格實惠的正品口罩。

▲武漢肺炎考驗當地醫療物資整合。（圖／微博武漢中心醫院）