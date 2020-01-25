香港無限期暫停武漢高鐵、航班　致函國務院「保障口罩供應」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥25日下午針對「武漢肺炎」召開記者會，宣布六大防疫措施，包含無限期暫停來往武漢的航班、高鐵；大陸入境健康申報擴及所有口岸；暫停人數眾多的大型活動；延遲中小學、幼稚園復課；致函國務院要求確保口罩供應等。

林鄭月娥表示，特區政府處理疫情從不鬆懈，不少專家一直以來不眠不休，全力以赴投入應對疫情的相關工作，香港自1月22日出現首例高度疑似個案，23日出現第二宗高度疑似個案，過去幾天疫情變化迅速，引發社會的關注。

林鄭月娥指出，目前針對疫情的應變計劃分為三級，分別由低到高為「戒備、嚴重、緊急」，特區政府25日已將應變計劃提升到「緊急」級別，由特首親自對於相關工作進行督導。

林鄭月娥還公布了六大項防疫措施，包含無限期暫停來往於武漢的航班以及高鐵；大陸入境的健康申報擴至碼頭、陸路口岸以及港珠澳大橋；自香港離境的人士也將進行體溫檢測，以香港、珠海以及澳門優先；暫停所有特區政府主辦前往內地的交流活動；延遲中小學、幼稚園復課；致函國務院要求確保口罩供應。

林鄭月娥強調，呼籲香港市民切勿前往湖北省，政府也將暫停人數眾多的大型活動，希望民間的團體能夠理解目前的特殊情況，不再舉辦大型集會活動。