獨／暖收17個便當17瓶水！武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

記者蕭筠／台北報導

武漢團女陸客在台確診武漢肺炎，在觀光局要求下，同團成員17人提早於今（25）日離境，但因武漢封城，一行人只能飛往「第三地」。離台前，幾位陪同的台籍人士買了17個便當及17瓶水，請他們先吃點東西，叮嚀「一路保重」，陸客雖然在機場和台灣媒體爆衝突，但仍不忘深深一鞠躬：「謝謝台灣！」

▲武漢團女陸客感染武漢肺炎，同團員已於今日下午提早離境。（圖／讀者提供，下同）



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「真的謝謝台灣，誰都不想發生這種事，我們也想趕緊回家鄉啊！」這17位提早離台的陸客在機場辦理Check in時，都保持沈默，他們也知道女團員確診感染武漢肺炎新聞見光之後，日子就不會安寧了，所以「不動聲色」是最好的方式。

▲送機人員掏腰包買了17個便當及17瓶水給該團團員。（圖／讀者提供）



即使如此，還是有人事先掌握他們的行蹤，甚至一度爆發肢體衝突，陪同辦理登機的台灣辦事員說：「主要是團員中有3位小朋友，他們家長很害怕曝光後，小孩之後的生活可能會變得很麻煩，也才會用力阻擋，說真的，大家都是做爸爸媽媽的，是可以理解的，真的請大家互相體諒。」

另一位送機人員說，他聽到領隊無奈地告訴團員：「武漢已經封城，我只能帶著你們去OO（無法透露）， 到了OO之後，自己想辦法，我能做的只有這樣，真是不好意思。」幾句話逼哭團員，「我們已經很感謝了。」

為了協調某航空公司協助Check in，低調低調再低調是最高指導原則，「原本就搭乘該班機經濟艙的人可能就被升等，有的人則協調換座位，總之，就是讓這17位團員全部集中坐在一起，集中管理還是最佳方式。」

登機流程結束之後，把所有人全部集中某樓層的某個角落坐下，沒讓他們購物，也沒有去找吃的，而是由送機人員特別掏腰包買了17個便當、17瓶水，「你們安心吃一頓吧，吃完之後，我們會請打掃人員一起收拾，不用擔心。」

這個便當溫暖所有人的心，「謝謝你，昨天知道是我們這一團有人感染之後，大家心情真的很差，還有很多人指著我們罵，其實，碰到這種事，誰都不願意，也認了，我們也真的想趕快回去。」團員男女老少都有，有幾個人幾度紅了眼眶謝謝導遊領隊和台灣送機者，「不管過程有多煎熬，有各位的協助，我們真的充滿感謝。」

大陸武漢肺炎疫情失控，昨（24）日台灣再度新增2起確診案例，分別是50多歲自武漢返台男台商及50多歲來台旅遊武漢女陸客。女陸客感染團原訂1月28日離開台灣，不過今（25）日觀光局表示，該武漢團將提早於本日下午離境，目前只留感染女陸客在台灣接受留院觀察。

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