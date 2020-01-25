陸國務院推「線上通報平台」　抓地方政府防疫不力

▲陸國務院搭建平台查武漢肺炎防疫不力。（圖／微博武漢中心醫院）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著武漢肺炎防疫工作的進行，大陸國務院辦公廳也正式搭建平台，面向社會各界，徵集有關地方和部門的疫情防控工作落實不到位、防控不力、推諉扯皮、敷衍塞責等問題線索，以及改進和加強防控工作的意見建議，希望亡羊補牢，遏止疫情持續擴散。

對於此次武漢肺炎疫情的衝擊，《環球時報》總編輯胡錫進今（25日）指出，中國大陸已有SARS的前車之鑑，此次卻又發生大面積的傳染病擴散，「理應早些預判它的危險性，採取更堅決的措施，但我們確實做得不足。」他甚至點名武漢市和國家衛生管理部門須對此負起責任。

《中國政府網》公告，國務院辦公廳24日發布《關於徵集新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作問題線索及意見建議的公告》，當中指出，國務院辦公廳從即日起在國務院「互聯網+督查」平台面向社會徵集有關地方和部門在疫情防控工作中責任落實不到位、防控不力、推諉扯皮、敷衍塞責等問題線索，以及改進和加強防控工作的意見建議。

公告提到，國務院辦公廳將對收到的問題線索和意見建議進行匯總整理，督促有關地方、部門及時處理。對涉及緩報、瞞報、漏報疫情，落實防控措施不力，導致疫情擴散等嚴重後果的重要問題線索，國務院辦公廳督查室將直接派員進行督查，查證屬實者將依法依規嚴肅處理。

▲武漢要在6天內蓋出武漢肺炎患者專用醫院。（圖／新華網）

就在官方公告上線沒多久，胡錫進便發文，點名武漢市與國家衛生管理部門須負起責任。他表示，新型冠狀病毒的確診感染者已經達到1287例，死亡41例，其中，重症病人237例，意味著死亡人數可能還會增加，「由於確診受到條件限制，實際感染人數估計比已經公佈的要大。」

胡錫進認為，發生大面積的傳染病擴散，加上有SARS的前車之鑒，本次疫情又與SARS非常相像，「實在不應該在中國這樣現代醫學能力已經達到相當水平、社會組織能力也很強大的國家裡發生。」因為政府應該早些預判它的危險性，早些採取更堅決的措施。

他坦言，事情出現這樣的局面還有更廣泛的原因。比如新聞媒體的監督功能這幾年被被各級和各地方一些與宣傳無關但很強勢的職能部門削弱。