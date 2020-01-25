幸好爆發前逃離武漢！　網拍小模發文遭嗆「有病別出來害人」

▲武漢肺炎持續擴散。（圖／微博：武漢中心醫院）

記者曾俊豪／綜合報導

武漢肺炎疫情感染人數直線上升，隨著官方「封城」的範圍越來越大，微博等社交平台陸續出現有人發文「炫耀」逃離武漢，躲過封城。一名從事網拍的女大生在微博發文稱，「幸好爆發前逃離了武漢，這下好了，也回不去武漢了，安心在家待著吧」，該文引起其他網友圍剿，痛批太沒有同理心。

這名微博帳號為「Janna佳哥」的女網友，22日發文感嘆自己及時離開武漢，沒想到引起其他網友痛批，該文章現在已經刪除。不過，她本人仍持續發文澄清，表示自己絕沒有自私逃離武漢的想法，因為在當地有很多朋友，男朋友也是湖北人。

▲女網友發文表示自己及時離開武漢。（圖／翻攝微博Jonna佳哥）

她甚至出示聊天記錄，證明自己已經回到老家湖南一段時間，而且只是為了回家過年，「沒有任何說什麼臨陣脫逃的想法，我還順帶買了初五回武漢的票，我自私我還回武漢送人頭？購票記錄時間，聊天記錄時間都截出來給你們看看！」

面對她的聲明，有網友回應，「但是你這樣回去了，你的家人也有危險啊！」、「跑去上海，有點牛，自己有病就別出來害人。」、「還是去醫院查查吧！為你的父老鄉親好！」

事實上，在肺炎疫情持續擴散後，武漢市疫情防控指揮部23日凌晨宣佈全面封城，交通全部停運。消息一出，有人連夜趕至火車站買票離開武漢，火車站外大排長龍，更有人即使出現發熱徵狀，仍逃至其他城市遊玩，並在離開後上傳微博炫耀，引發大陸網友留言炮轟自私。

「逃離武漢」四個字更一度成為微博熱門話題，由20日起不少武漢市民以各種方式離開，並在微博上發文。更可怕是，當中有人自稱出現發燒，靠食退燒藥降溫，順利逃離武漢，打算前往上海迪士尼遊玩。

▲▼武漢市民趕在封城前連夜出城。（圖／翻攝自微博）

