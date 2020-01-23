武漢「封城」台商難返台　海基會：已聯繫台協提供協助

▲武漢機場關閉，往來航班也取消。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡紹堅／台北報導

武漢肺炎持續蔓延，武漢是更在23日10點實施「封城」，停駛各類大眾運輸工具，關閉機場與火車站，導致多名台商班機被取消，無法返台過年。對此，海基會表示，已聯繫當地台協等，若有需求將提供必要協助，無法順利返台的國人，在當地要注意自身健康與安全，加強相關防範措施。

海基會指出，大陸武漢肺炎疫情持續，海基會高度關切當地台商、台幹以及台生等狀況，已聯繫當地台協等，若有需求將提供必要協助，「在武漢無法順利返台的國人，在當地要注意自身健康與安全，加強相關防範措施。」

▼桃園機場旅客與工作人員都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）



武漢台協會長蕭永瑞在接受《ETtoday新聞雲》訪問時也指出，武漢機場關閉後，她陸續收到3名台商反映，因航班取消無法回台，相當焦急，「他們很想回家過年，但機票是買在23、24日這兩天，可能只能等到疫情趨緩後，才能返台了。」

蕭永瑞還說，其實大部分台商、台商在大選前就已經回台，一些後來又過來工作的人，這幾天也已經陸續回去，小年夜、除夕才返台的人並不多，「會實施這樣的措施，就是為了防止疫情擴散，相信大家都希望情況能快點好轉。」

此外，據了解，也有部分購買23、24日返台機票的武漢台商，在凌晨得知即將封城後，半夜收拾行李趕往別的城市，改從別的機場返回台灣，深怕被困在武漢，不能回家過年。