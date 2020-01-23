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下學期仍有武漢陸生　台大「討論中」、師大要求自主衛生管理14天

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台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲武漢肺炎疫情延燒，恐影響陸生來台交換學生。（圖／資料照，記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

武漢肺炎疫情受到各界關注，大陸官方為防範擴散在今（23）日宣布「封城」，而兩岸交換學生是否受到影響？台大表示，原預計下學期要來台的武漢陸生共3名，目前校方正在討論中，將視疫情及衞福部的政策規定再做決定。台師大則特別召開防疫會議，將提供衛教宣導+自主管理通知書，陸生入台必須自主衛生管理14天。

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▲武漢肺炎後「封城」，北京機場許多航班取消。（圖／達志影像／美聯社）

武漢肺炎持續延燒，目前當地新型冠狀病毒確診案例突破616件、共造成17人死亡。根據目前擔任香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室主任以及流感研究中心主任管軼表示，疫情在武漢已經無法控制了，還提到「保守估計，感染規模是SARS的10倍起跳」。因此關於兩岸往返的情形，除了台商、陸客受到關注外，包括陸生與交換學生的動向也受到各界關心。

台大校方表示，目前校內所有武漢陸生都已返回中國大陸，因為他們的簽證在學期結束後約一星期就會過期了，所以沒有任何武漢陸生滯留。而台大在過去一學年，也沒有台生前往武漢；至於下學期預計有3名武漢學生來台交換，是否取消目前校方還在討論中，將會視武漢疫情及衞福部的政策、規定，再做決定。

而台師大國際處劉祥麟處長說明，校方已在20日特別召開武漢肺炎防疫會議，擬定相關因應措施，對陸生、大陸返台之學生、將赴大陸之學生，將提供衛教宣導+自主管理通知書，另外也請陸生自進入台灣後開始填寫14天，並於14天後繳交通知書給國際處承辦同仁。進修推廣部表示，非姊妹校陸籍訪問生也比照辦理。

而台師大也表示，目前沒有台生滯留武漢；也沒有武漢交換生滯留校內。至於下學期，沒有學生前往武漢交換，但有2名武漢大學生將會來台，目前尚未取消。

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