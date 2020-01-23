海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒　還有4座岌岌可危

▲印尼博巴克．森比朗國家公園。（圖／翻攝自聯合國教科文組織官網）



記者張方瑀／綜合報導

根據印尼最大環境保護組織「環境論壇」（Walhi）報告指出，由於氣候變化導致海平面大幅上升，南方蘇門答臘附近已經有2座小島被淹沒，還有其他4座島嶼岌岌可危。Walhi表示，目前，印尼有數百萬人居住在低窪的沿海地區，若不盡快採取行動，這些地方很快就會消失，危及居民安全。

Walhi指出，消失的2座小島為貝特島（Betet Island）與貢杜爾島（Gundul Island），海拔分別為1公尺與3公尺，兩座島嶼皆隸屬於博巴克．森比朗國家公園（Berbak Sembilang）內，目前島上無人居住。

其餘受到威脅的島嶼為博隆島（Burung Island）、卡隆島（Kalong Island）、薩拉赫納馬島（Salah Namo Island）與克拉瑪特島（Kramat Island），這些島嶼的海拔皆在2至3公尺之間。

薩拉赫納馬島社區負責人Syahrul表示，當地居民知道總有一天他們的家園會被海水淹沒，部分的人已經把房子往內陸幾十公尺的地方搬。Syahrul說，在1990年，人們的房子前面有大片的田野，孩子們可以在那邊玩耍，但現在情況不同了，「我們的房子前面沒有田地，許多人也從這裡搬走了。」

博巴克．森比朗國家公園在2018年因豐富的紅樹林，還有蘇門答臘虎與翠鳥的棲息地，被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區（world biosphere reserve）。負責人阿索里（Affan Absori）說，貝特島已經逐漸下沉一段時間，如今已全被淹沒。