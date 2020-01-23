　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒　還有4座岌岌可危

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印尼博巴克．森比朗國家公園。（圖／翻攝自聯合國教科文組織官網）

▲印尼博巴克．森比朗國家公園。（圖／翻攝自聯合國教科文組織官網）

記者張方瑀／綜合報導

根據印尼最大環境保護組織「環境論壇」（Walhi）報告指出，由於氣候變化導致海平面大幅上升，南方蘇門答臘附近已經有2座小島被淹沒，還有其他4座島嶼岌岌可危。Walhi表示，目前，印尼有數百萬人居住在低窪的沿海地區，若不盡快採取行動，這些地方很快就會消失，危及居民安全。

Walhi指出，消失的2座小島為貝特島（Betet Island）與貢杜爾島（Gundul Island），海拔分別為1公尺與3公尺，兩座島嶼皆隸屬於博巴克．森比朗國家公園（Berbak Sembilang）內，目前島上無人居住。

其餘受到威脅的島嶼為博隆島（Burung Island）、卡隆島（Kalong Island）、薩拉赫納馬島（Salah Namo Island）與克拉瑪特島（Kramat Island），這些島嶼的海拔皆在2至3公尺之間。

薩拉赫納馬島社區負責人Syahrul表示，當地居民知道總有一天他們的家園會被海水淹沒，部分的人已經把房子往內陸幾十公尺的地方搬。Syahrul說，在1990年，人們的房子前面有大片的田野，孩子們可以在那邊玩耍，但現在情況不同了，「我們的房子前面沒有田地，許多人也從這裡搬走了。」

博巴克．森比朗國家公園在2018年因豐富的紅樹林，還有蘇門答臘虎與翠鳥的棲息地，被聯合國教科文組織列為世界生物圈保護區（world biosphere reserve）。負責人阿索里（Affan Absori）說，貝特島已經逐漸下沉一段時間，如今已全被淹沒。

ET快訊
武漢肺炎爆發！「4款口罩效果」大PK　這2種無法抗病毒
楊蕙如神隱1個月現身！貼照片嗆邱毅「我們一直跟在你身邊」
武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光「活孔雀一隻500」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／墨西哥出現首個「新型冠狀病毒」疑似案例　患者曾去過武漢！

美中第二階段貿易談判　川普：納入香港民主運動

白背心太低胸…日正妹教保養重機　網友看片好混亂：該看哪裡？

海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒　還有4座岌岌可危

乘客插著鼻胃管…大馬空姐一把「公主抱」下機　亞航老闆狂讚

駝鹿屍體「肢解、去骨、絞碎」　阿拉斯加高中生體驗狩獵傳統文化

武漢肺炎「疫苗研製」中！　俄羅斯證實：已開始研發新型冠狀病毒疫苗

伊朗揚言退出「禁止核武擴散條約」　目的究竟為啥？

俄羅斯「新內閣」就位！　國防、外交部長留任原因曝光　

怕麻煩別人？美國員警車禍受困 不等救援舉槍自盡

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

一站式走春衝義大！　瘋18層樓天旋地轉、20人電競VR　精品祭出超殺優惠

快訊／墨西哥出現首個「新型冠狀病毒」疑似案例　患者曾去過武漢！

美中第二階段貿易談判　川普：納入香港民主運動

白背心太低胸…日正妹教保養重機　網友看片好混亂：該看哪裡？

海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒　還有4座岌岌可危

乘客插著鼻胃管…大馬空姐一把「公主抱」下機　亞航老闆狂讚

駝鹿屍體「肢解、去骨、絞碎」　阿拉斯加高中生體驗狩獵傳統文化

武漢肺炎「疫苗研製」中！　俄羅斯證實：已開始研發新型冠狀病毒疫苗

伊朗揚言退出「禁止核武擴散條約」　目的究竟為啥？

俄羅斯「新內閣」就位！　國防、外交部長留任原因曝光　

怕麻煩別人？美國員警車禍受困 不等救援舉槍自盡

快訊／墨西哥出現首個「新型冠狀病毒」疑似案例　患者曾去過武漢！

2個月大女嬰「喝下50多度白酒」！　家長：誤當成涼開水沖泡奶粉

翁章梁率隊慰勉春安辛勞　警消及協勤人員揪甘心

梳到手廢！媽幫雪橇犬吹毛「大噴雪」　網笑：看完好像過敏了

美中第二階段貿易談判　川普：納入香港民主運動

嘉義警製作春節疏運QR CODE　舒緩交通流量不打結

武漢肺炎驚傳「超級傳播者」！1人傳染14醫護　疾防控中心說話了

孔曉振拜託粉絲「別再召喚以前的電視劇」！　態度惹議…網批：真的很傷人

民雄分局27、28兩日　竹崎、梅山交流道高乘載管制

桃園抽查春節、元宵節應節商品　有95件不合格

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

國際熱門新聞

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

武漢肺炎　俄羅斯：開始研發疫苗

大馬空姐「公主抱」乘客下機

梅根抱兒散步照曝光　卻被網友罵翻

櫻花妹穿背心修重機　網友看片暴動

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

海拔僅1公尺…印尼2座島嶼被淹沒

肢解駝鹿屍　阿拉斯加高中體驗傳統文化

同事太美　小模拿玻璃杯砸臉

超級T細胞　對一拖拉庫癌症通殺

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

歷經200多次飛行測試　A330-700L服役

Netflix、迪士尼爭和哈利夫婦合作！

更多熱門

相關新聞

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

農曆新年華人社會習慣圍爐吃火鍋，代表著一家團圓，理當是開開心心的日子，不過對來自新加坡的朱姓女子來說，可就不這麼愉快了。原來朱小姐日前和朋友在過年前聚餐時，將火鍋放在剛購買「鋼化玻璃」餐桌上，沒想到吃到一半，整面玻璃突然碎裂，碎玻璃、熱湯灑得到處都是，腳也被割得滿地是血。

3歲童智商142　成年紀最小高智商協會成員

3歲童智商142　成年紀最小高智商協會成員

泰武漢肺炎確診4例　其中一人為泰籍女

泰武漢肺炎確診4例　其中一人為泰籍女

各國機場「備戰」防堵武漢肺炎

各國機場「備戰」防堵武漢肺炎

武漢肺炎　新加坡7例疑似病例

武漢肺炎　新加坡7例疑似病例

關鍵字：

印尼島嶼海平面全球暖化淹沒東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

不斷更新／武漢肺炎北京市再增4例確診！

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

外送員上樓冷回1句話　流產女心碎：邊吃邊哭

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

命理師掛保證...鼠年出生一生順遂

搭高鐵聽見「狂咳」！她氣炸：什麼心態？

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面