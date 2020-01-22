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3歲神童智商142　成為全球年紀最小高智商協會成員

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▲納齊姆3歲就成為高智商協會成員。（圖／翻攝自推特／@bro_sulaiman）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國3歲馬來西亞籍男童納齊姆（Muhammad Haryz Nadzim）加入世界上規模最大、歷史最久的高智商同好組織門薩（Mensa），成為協會中最年輕的成員，他在「史丹佛─比奈」（Stanford–Binet）智力測驗中測得智商為142。

根據《CNN》報導，如果想加入門薩，智商必須是該地區人口的前2%，而納齊姆測得的智商PR值為99.7％。因為門薩的智商測試是替年齡10歲半以上的人設計，所以年齡未達的孩童需再由教育心理學家評估其智商得分。

▲他的家人早就發現他的天賦。（圖／翻攝自推特／@kondekturbus_）

納齊姆與心理學家會面後便通過測試，門薩執行長史蒂文奇（John Stevenage）說，很高興納齊姆加入協會，「他很明顯是個非常聰明的男孩。」

納齊姆的母親表示，以前家人們就發現納齊姆的過人之處，但他也就像平常的3歲小孩，會玩積木跟黏土，也愛畫畫和讀書。

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