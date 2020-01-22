圍爐變調！新桌子煮火鍋…15cm厚鋼化玻璃突爆裂　湯血噴一地　

記者張方瑀／綜合報導

農曆新年華人社會習慣圍爐吃火鍋，代表著一家團圓，理當是開開心心的日子，不過對來自新加坡的朱姓女子來說，可就不這麼愉快了。原來朱小姐日前和朋友在過年前聚餐時，將火鍋放在剛購買「鋼化玻璃」餐桌上，沒想到吃到一半，整面玻璃突然碎裂，碎玻璃、熱湯灑得到處都是，腳也被割得滿地是血。

綜合外媒報導，現年28歲的朱小姐19日邀請朋友至新家煮火鍋，順便提前慶祝新年；他們把電磁爐放在新買的鋼化玻璃餐桌上，結果30分鐘後，玻璃桌突然爆裂，整桌的湯菜灑得一地都是，朱小姐和朋友們的腳，不僅被玻璃割得滿地是血，還被滾燙的火鍋湯給燙傷。

不知道該如何移動的他們，只好打電話叫救護車，直到急救人員到場後，協助他們包紮送醫，其中傷勢較嚴重的朱小姐，腳部還有二度灼傷。朱小姐表示，當初購買這張「鋼化玻璃桌」，號稱厚度達15公分，但廠商並未表明這張桌子能夠負重多少，「我明白玻璃桌可能沒辦法承受太熱的東西，但還是希望廠商能夠給予賠償。」

朱小姐聯繫家具商後，家具商僅表示，願意賠償一張新的玻璃桌面，因為桌腳並無損壞，加上損壞原因是人為，並非自然破裂。朱小姐則說，「我還是希望對方也能承擔部分醫療費，因為現在我再也不敢在桌上安心吃飯了。」

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