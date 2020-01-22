泰武漢肺炎確診4例！出現首宗泰籍公民感染病例　曾赴武漢旅遊

▲目前泰國、日本、南韓、台灣、美國都已出現新型冠狀病毒確診個案，所有人均是來自武漢或曾去過武漢。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

亞洲各國接連出現武漢肺炎確診案例，泰國政府今（22）日證實迄今境內已有4個確診病例，包括3名中國旅客及1名泰國公民。泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，疫情現已獲得控制，並未出現人傳人的狀況，曾與患者接觸過的計程車司機、協助推輪椅的人員、醫護單位的人都已接受檢查。

綜合美聯社、路透等外媒報導，泰國現已出現4個確診病例，包含1名泰國人及3名中國旅客，目前已有2名中國籍旅客在康復後返國，另名中國人則會在體內查無病毒後回國。

至於該名泰籍確診個案，泰國公共衛生部表示，該名女性患者現年73歲，先前放假期間曾赴武漢旅遊，在回到泰國後，才出現發燒症狀，目前正在首都曼谷以西60公里處的佛統府（Nakhon Pathom）一間醫院接受觀察，病情正逐漸好轉中。

泰國官員現已加強機場檢疫監控機制，尋找是否有體溫偏高、咳嗽、頭痛、呼吸困難的旅客。

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