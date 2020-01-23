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馬來西亞版「絕命毒師」　改造住家變製毒工廠獲暴利

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▲▼廚師（chef）一詞有代表製毒者的意思。（圖／取自免費圖庫Piabay）

▲廚師（chef）一詞有代表製毒者的意思。（圖／取自免費圖庫Piabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞雪州有1個製毒集團首腦在網路上以自學的方式，學習如何掌握以煤氣熬製和提煉成K他命的方法，再聘請2名吸毒者充當「廚師」及「助手」，並租下一間民宅改裝成煉毒廠，在裡頭進行製毒工作，1個月內可以生產市值高達430萬令吉（約台幣31509萬元）的K他命。

根據馬來西亞《東方日報》報導，製毒集團在生產完K他命之後，將毒品分銷到巴生谷地區（Lembah Klang）的多家夜店，這時引起警察的注意，最終被警方一網打盡。

雪州總警長拿督諾阿佔表示，雪州警方緝毒組於2019年的聖誕節前夕開始行動，前往製毒集團所在的雙溪龍進行取締行動，當場逮捕3名毒販歸案，破門而入時，發現客廳擺滿了毒品、制毒原料及提煉工具，就連廁所和臥室內也藏有毒品。

他也表示，落網的3名毒販分別有首腦、製毒者「廚師」和助手組成，都是當地人，年齡約在32到37歲之間，在逮捕之後進行尿液檢測，對毒品皆呈現陽性反應，，證實被捕前曾吸食毒品。

警方在緝毒行動中查獲共96.55公斤的K他命，還有15公斤製毒原料，估計市值約430萬令吉（約台幣31509萬元），若流入市場估計可供19.3萬人吸食，對毒品市場影響極大。

最後警方依當地法律居留嫌犯7天，並查扣2輛轎車，還有凍結5個銀行戶頭25萬4819令吉（約台幣186萬元）的不法所得。

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