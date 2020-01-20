Google執行長皮查伊：AI人工智慧需被監管　確保正面、負責任地開發技術

▲身兼Google及Alphabet的執行長皮查伊(Sundar Pichai)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據9TO5Google報導，身兼Google及Alphabet執行長的皮查伊（Sundar Pichai），今天呼籲對AI人工智慧監管，以規範未來趨勢技術的槓桿作用。

皮查伊今天在英國《金融時報》上發表了一篇評論，指出「人工智慧需要監管」。他認為，公司不僅能製造技術，更能「讓市場力量決定如何使用技術」，因此人工智慧需要法規加以監管。

他指出過去充滿了技術的效用得不到保證的例子，並列舉了內燃機的出現拓展了人類旅行範圍，但卻又造成更多事故；以及最近互聯網的覆蓋率使錯誤資訊更容易擴散的影響。

▲科技巨頭GOOGLE帶頭呼籲監管AI。（圖／路透社）

他進一步指出，在醫療框方面，輔助心臟監護儀等設備，是AI技術良好的起點；同時，汽車自動駕駛技術也需要政府制定適當的新法規，考慮所有相關的問題和效益。前者，Google health及Alphabet正在積極運作，而後者是由在鳳凰城經營商業乘車服務的Waymo（同隸屬於Alphabet旗下集團）負責。

良好的監管框架將考慮安全性、解釋性、公平性和責任制，以確保我們用正確的方式開發正確的技術。明智的監管還必須採取相稱的做法，平衡潛在的危害，特別是在一些高風險地區。

Google希望成為監管機構正面和積極參與的合作夥伴，提供共同解決這些問題的專業、經驗和工具。

皮查伊在該評論的開頭和結尾，針對AI給出巨大承諾：「AI有可能改善數十億人的生活，最大的風險是可能運用在對世界負面的地方。透過確保正面的方式、負責任地去開發技術，才能激勵我們的後代去相信技術的力量。」



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