　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google執行長皮查伊：AI人工智慧需被監管　確保正面、負責任地開發技術

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼谷歌（Google）執行長皮采Sundar Pichai。（圖／路透社）

▲身兼Google及Alphabet的執行長皮查伊(Sundar Pichai)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據9TO5Google報導，身兼Google及Alphabet執行長的皮查伊（Sundar Pichai），今天呼籲對AI人工智慧監管，以規範未來趨勢技術的槓桿作用。

皮查伊今天在英國《金融時報》上發表了一篇評論，指出「人工智慧需要監管」。他認為，公司不僅能製造技術，更能「讓市場力量決定如何使用技術」，因此人工智慧需要法規加以監管。

他指出過去充滿了技術的效用得不到保證的例子，並列舉了內燃機的出現拓展了人類旅行範圍，但卻又造成更多事故；以及最近互聯網的覆蓋率使錯誤資訊更容易擴散的影響。

▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲科技巨頭GOOGLE帶頭呼籲監管AI。（圖／路透社）

他進一步指出，在醫療框方面，輔助心臟監護儀等設備，是AI技術良好的起點；同時，汽車自動駕駛技術也需要政府制定適當的新法規，考慮所有相關的問題和效益。前者，Google health及Alphabet正在積極運作，而後者是由在鳳凰城經營商業乘車服務的Waymo（同隸屬於Alphabet旗下集團）負責。

良好的監管框架將考慮安全性、解釋性、公平性和責任制，以確保我們用正確的方式開發正確的技術。明智的監管還必須採取相稱的做法，平衡潛在的危害，特別是在一些高風險地區。

Google希望成為監管機構正面和積極參與的合作夥伴，提供共同解決這些問題的專業、經驗和工具。

皮查伊在該評論的開頭和結尾，針對AI給出巨大承諾：「AI有可能改善數十億人的生活，最大的風險是可能運用在對世界負面的地方。透過確保正面的方式、負責任地去開發技術，才能激勵我們的後代去相信技術的力量。」
 

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

工研院CES 2020重點趨勢剖析　新創、智慧裝置成下一個十年主軸
Google執行長Pichai年薪加2倍至6000萬元　挑戰股票分紅72.5億元
Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

用戶狂抱怨！AirPods Pro韌體更新使降噪效果變差

新年到　AirPods Pro也要穿新衣！

NOVA情報誌／居家按摩尖兵　美體保健一把手

Google執行長皮查伊：AI人工智慧需被監管　確保正面、負責任地開發技術

Chrome添「Media Hub」新功能　一站式管理各分頁影音播放狀態

全台手機12月銷售TOP 20 出爐！三星這款居然勝過蘋果iPhone 11 Pro Max 256 GB

吉卜力迷注意！Netflix二月起將上線21部經典電影

宏碁Planet9電競社群平台開放新名額　Predator電競大賽亞太決選隊伍陸續出線

聯想首款獨立研發的VR設備來了！可獨立使用無須插入手機或連接PC

Google推春節限定促銷　買Pixel 4送Nest Mini + Chromecast

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

用戶狂抱怨！AirPods Pro韌體更新使降噪效果變差

新年到　AirPods Pro也要穿新衣！

NOVA情報誌／居家按摩尖兵　美體保健一把手

Google執行長皮查伊：AI人工智慧需被監管　確保正面、負責任地開發技術

Chrome添「Media Hub」新功能　一站式管理各分頁影音播放狀態

全台手機12月銷售TOP 20 出爐！三星這款居然勝過蘋果iPhone 11 Pro Max 256 GB

吉卜力迷注意！Netflix二月起將上線21部經典電影

宏碁Planet9電競社群平台開放新名額　Predator電競大賽亞太決選隊伍陸續出線

聯想首款獨立研發的VR設備來了！可獨立使用無須插入手機或連接PC

Google推春節限定促銷　買Pixel 4送Nest Mini + Chromecast

年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機

夢見毛毛蟲爬滿臉！　妻子傳他「當晚睡照」秒解答原因

反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

雞排妹：我做到睡著！　網紅瘋男挑戰「一夜七次郎」…釣出女神驚人發言

3C家電熱門新聞

「鋼鐵安卓粉」跳槽玩iPhone 11 Pro

全台手機12月銷售TOP 20 出爐　三星這款手機搶下熱銷亞軍

二月起Netflix將上線21部吉卜力經典電影

華為不能用Google Maps有解！　改與荷蘭TomTom地圖合作

宏達電跨界台灣鬼才設計師　巴黎時裝周大秀HTC U19e、VIVE Pro

陸牌新機登台日期無限延後

傳Mac新專利加入觸控功能

iPhone 12具備更強大的Face ID

解讀錯誤！歐盟並未強迫蘋果棄用Lightning

用戶狂抱怨！AirPods Pro韌體更新使降噪效果變差

LG新專利曝光　螢幕可折疊、環繞

Instagram移除主頁面IGTV捷徑圖示　前20熱門影音瀏覽數不到20萬

Google商店推春節限定促銷

台5G飆出1,380億標金資費會怎麼算？

更多熱門

相關新聞

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

廣達董座想「再拚十年才退休」　林百里：AI時代實在太好玩了！

ＡＩ從2016年以來改變我們的生活，廣達電腦董事長林百里今（18）日表示，原本已經規劃退休，但是遇上這波AI大時代的浪潮，實在太好玩了，而全球5G市場在未來7年的潛在價值上看4.3兆美元，新創產業充滿機會，他要再拚十年才退休。

歐盟禁公共場域使用臉部辨識科技

歐盟禁公共場域使用臉部辨識科技

Google AI未來可預報即時天氣

Google AI未來可預報即時天氣

Google Duo只要Gmail帳號就能打

Google Duo只要Gmail帳號就能打

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部　成全美第四大市值企業

Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部　成全美第四大市值企業

關鍵字：

GoogleAlphabetSundar Pichai皮查伊AI人工智慧

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面