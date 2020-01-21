台12月手機市場排行又翻新　Google首度殺進前十

▲Google在2019年12月的台灣手機銷售表現中，首度進入了品牌銷售額排行中，排名第10。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣手機市場在上個月（2019/12）的銷售表現較以往平淡，根據市場最新的統計數字顯示，12月台灣市場手機總銷量約為53.3萬台，與11月的銷售表現相比少了11.1萬台；另外值得注意的是，Google這次首度進入了品牌銷售額排行中，排名第10。

12月的台灣手機市場品牌銷售量排行分別是：Apple（34.7%）、三星（19.4%）、OPPO（12.0%）、華碩ASUS（4.7%）、紅米Redmi（4.7%）、HTC（4.3%）、Sony（3.5%）、華為（3.0%）、realme（2.9%）、vivo（2.7%）。Sony從11月的第8名爬升到第7，而華為則是下降了一個名次，從原先的第7名降為第8。

而銷售額市佔率前10大品牌則是Apple（66.7%）、三星（12.8%）、OPPO（5.4%）、Sony（3.2%）、華碩ASUS（2.9%）、HTC（1.8%）、紅米Redmi（1.5%）、realme（1.2%）、華為（1.1%）、Google（0.7%）。在此一方面，華為則是從11月的第7名滑落到第9，NCC切結書對於華為手機品牌銷售的影響可見一斑。

另外，台灣12月熱銷手機機種前10名分別是：iPhone 11（128GB）、Galaxy A20（32GB）、iPhone 11（64GB）、iPhone 11 Pro Max（256GB）、Galaxy A70（128GB）、Galaxy A30S（128GB）、OPPO AX5s（64GB）、Galaxy A50（128GB）、iPhone 11 Pro（256GB）、iPhone 11（256GB）。蘋果手機佔了5款，三星A系列中階機種有4款，OPPO A系列機款則有1款。

若是拉大範圍看11~20的銷售排行，則分別是：Galaxy Note 10+（256GB）、OPPO Reno2 Z、OPPO A9 2020（128GB）、紅米Note 8 Pro（64GB）、OPPO Reno2（256GB）、vivo Y17、Apple iPhone 11 Pro（64GB）、紅米Note 8T、HUAWEI Y9 Prime 2019（128GB）、realme XT。