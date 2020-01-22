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「百萬張紙巾」丟泳池測吸水！網紅實驗惹眾怒：浪費資源

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 ▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

在Youtube上擁有60萬訂閱的澳洲Youtuber泰勒（Tyler Oliveira）日前拍攝了一支名為「百萬張紙巾可以吸乾游泳池嗎」的影片引起爭議。片中他買了數十箱的廚房紙巾，試圖讓這些紙巾吸光泳池的水，結果引來網友痛聲斥責浪費、不環保。

據CNN報導，YouTuber泰勒在本月10日上傳了這支實驗影片，他表示，之前他曾在「抖音」上發佈了一支搞笑影片，內容是他拿著一杯水走在泳池邊，一個不小心跌到就把水灑到泳池裡，於是就拿了紙巾來擦乾剛剛打翻的水，而這支搞笑短片吸引了超過1100萬的點閱。

泰勒靈機一動想到，如果紙巾可以吸水，那究竟要用多少紙巾才能將整個泳池的水吸乾呢？於是他上網訂購了十萬張紙巾，並將這些紙巾一捲一捲的丟到泳池裡。不過當泰勒和朋友將全部紙巾都丟下去後，泳池內的水卻沒有明顯變少。

當泰勒去測量這些紙巾到底吸了多少水後，只見整個泳池的水位竟然只比一開始時下降了大約1英吋（約2.54公分），不過吸水的那些紙巾和包裝紙卻已經堆成像一座小山。因此泰勒和朋友又打算用煙火把這些紙巾消滅。

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▲網紅泰勒把衛生紙全都丟進泳池裡。（圖／翻攝自Tyler Oliveira YouTube）

影片上傳後也引起許多反彈聲浪，許多人紛紛批評泰勒的影片非常無意義又浪費資源，且澳洲大火越演越烈，這樣的行為無疑是加劇破壞。對此，泰勒也在留言區道歉表示這支影片的確是個不好的點子，自己在拍攝之前並沒有經過周全的思考，因此他也捐增了1000澳幣（約21000新台幣）給澳洲的紅十字會，希望能幫助已燃燒數月的大火。

據悉，紙巾雖然是紙製品，但卻不可回收，且因為纖維過短也無法重複使用，更恐怖的是，當紙巾在被分解時，會產生一種比二氧化碳還強23倍的溫室氣體。

▲澳洲網紅試圖用紙巾將泳池內的水吸乾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紙巾雖是紙製品，但卻不可回收，且因為纖維過短也無法重複使用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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