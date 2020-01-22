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21歲球星要求「剝香蕉」...女球僮嚇傻！主審秒痛斥：請你自己來

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圖文／周刊王

澳洲網球公開賽正如火如荼的進行中，除了精彩賽事備受關注，球員的一舉一動也是焦點。21歲法國選手本切里特（Elliot Benchetrit）在球場上要女球僮幫他剝香蕉，下秒就遭主審大罵，最後心不甘情不願用嘴巴咬開香蕉皮，引起熱議。

根據CNN報導，本切里特對上哈薩克球員波普科（Dmitry Popko）資格賽中，在休息期間欲要吃香蕉補充能量，不過以手上有護手霜為由，要求女球僮幫忙剝香蕉皮；突如其來的請求讓女球僮傻眼，停頓一下。此舉觸怒了主審布魯（John Blom），「女球僮不是你的奴隸，請你自己動手。」制止本切里特的傲慢行為。

（圖／翻攝自推特／Alex Theodoridis‏，下同）

▲選手（右）要求女球童幫剝香蕉皮。（圖／翻攝自推特／Alex Theodoridis‏，下同）

只見本切里特臭臉將香蕉皮用嘴咬開，全程都被錄下，在網路上引起討論。網友撻伐，本切里特根本不尊重女性，態度傲慢無禮。

對此本切里特澄清，為了避免手出汗塗了護手霜，因此不方便剝香蕉才會請女球僮幫忙，不能理解為什麼主審要這樣對待他，並說出那種話，且社群媒體上已經失控，但大家卻不明白球場上到底發生了什麼。儘管發生了香蕉事件，本切里特仍贏了哈薩克球員波普科，不過之後輸給日本球員杉田雄一。

球星要求「幫忙剝香蕉」！女球僮嚇傻　主審痛斥：請你自己來

▲本切里特最後心不甘情不願用嘴巴咬開香蕉皮。

 

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