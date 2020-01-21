澳洲布里斯本1男「首起疑似武漢肺炎症狀」　在家隔離等待結果

▲中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

中國武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，除了泰國、南韓與日本出現確診病例，澳洲昆士蘭州布里斯本（Brisbane）一名男子從武漢回到澳洲後，也出現類似武漢肺炎的症狀，已接受隔離安排，等待進一步檢測結果；這也是澳洲首起武漢不明肺炎的疑似病例。

綜合澳洲媒體報導，該名布里斯本男子先前抵達武漢，21日回到澳洲出現疑似武漢肺炎的症狀，已接受在家隔離的安排，等待昆士蘭州衛生單位執行病毒檢驗的結果。昆士蘭州首席醫療官楊（Jeannette Young）表示，該名男子向家庭醫師描述自己的症狀，他出現呼吸道相關的問題，「我們已對他進行檢驗，正等待結果。」

楊補充，由於沒有相關資料，沒有接觸過此種新型病毒，結果可能還要經過一陣子才會得知，當局還需要從中國取得進一步的醫療資訊，開發出新的測試方法，才能確認患者是否真的感染武漢肺炎。

目前，澳洲機場已針對來自武漢的旅客加強檢查。澳洲政府首席醫療官員墨菲（Brendan Murphy）說明，23日開始，每周三班從武漢飛往雪梨的班次，乘客將接受檢查。

此外，乘客也會拿到一本手冊，如果出現高燒或是疑似武漢肺炎的症狀，就得主動告知。墨菲表示，此種措施只能提供有限的防護，「你絕對不可能完全防止疾病蔓延到這個國家，潛伏期有可能是一星期。」他補充，此舉是確保高危險人群知道，如何獲得醫療上的協助。