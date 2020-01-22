爆乳辣妹當街「喬奶」...2男童看到嘴開開！肯德基遭批性別歧視

▲影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

澳洲肯德基日前推出一名女子借路邊車窗「喬奶」新廣告，遭性別團體抗議性別歧視並揚言抵制。對此，肯德基官方21日向《澳聯社》發出道歉聲明，表示並沒有物化任何性別的意思。

據CNA報導，澳洲肯德基日前為了推銷新產品「Zinger Popcorn Box」而推出新廣告，片中的女主角利用路邊車子的車窗當鏡子整理衣服，先是背過去照了屁股，接下來又彎下腰對著車窗「喬奶」。不料此時車窗竟然突然搖下來，車上一名媽媽載著2名男孩，男孩們看似傻眼又享受的看著女主角。這時女主角只好尷尬的說「剛剛是不是有人說肯德基？」這才化解窘境。

▲澳洲肯德基日前因為新廣告惹議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



這則廣告在上傳後已經吸引超過6萬次的觀看，有許多人表示「非常搞笑」，不過卻引起澳洲當地的性別團體「Collective Shout」不滿，組織發言人瑪琳達（Melinda Liszewski）表示這則廣告的觀念對婦女和女孩構成了有害行為，並譴責廣告內容是物化、歧視女性，揚言要抵制肯德基，也獲得部分民眾的支持。

對此肯德基官方則在21日向《澳聯社》發表道歉聲明表示，「對於許多人新的廣告感到生氣這件事，我們非常抱歉，不過我們的意圖絕對不是要物化女性和定義年輕男性，更無意強化性別刻板印象。」

儘管許多人對這則廣告抱持反面態度，但也有人覺得非常有趣，並在社群平台上分享，且認為肯德基官方無需道歉。