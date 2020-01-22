春節「北中南東」天氣攻略！7天雨區出爐　初五中北部急凍剩12°C

▲春節三階段變天，全台先暖後冷，初五中北部急凍低溫探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

春節7天連假將展開，氣象局上午召開「春節天氣」記者會，今年春節整體大致上是先暖後冷的趨勢，初一之前大致是舒適到溫暖，初二轉涼、下雨機率提高，初三到初五有一波冷空氣影響，各地天氣將明顯轉冷，也會有局部性降雨出現。溫度從初三到初五一天比一天低，最冷時間點落在初五，中北部低溫12-13度，其他地區14-16度。

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▲春節北中南東天氣預報。（圖／中央氣象局）

氣象局課長羅雅尹表示，今天到初一之前，各地天氣穩定，大多是晴到多雲，氣溫舒適到溫暖，各地高溫都在25度以上，西半部會更高可達27度以上，但要留意日夜溫差大，不過初二開始天氣將有明顯轉變。

▲羅雅尹說，春節天氣先暖後冷，初二全台有雨，初五最冷。（圖／中央氣象局）

▲氣象局說明春節一周雨區變化及雨量示意圖。（圖／氣象局提供）

初二受到東北季風增強、鋒面通過影響，各地水氣增加，這一天全台都有下雨情況，天氣也會轉為濕涼；初三到初五氣溫更進一步逐步下降，不過雨勢則會逐日轉乾，初三各地還是有短暫雨，初四降雨情況平地有機會稍微趨緩，初五就集中在迎風面及山區降雨。

▲春節北中南東及離島氣溫趨勢。（圖／中央氣象局）

目前這波冷空氣強度逼近冷氣團，氣象局不排除有機會達標甚至更強，目前看來從初三南下後，會持續影響到初五，甚至影響到開工之後的氣溫，初步來說並沒有太明顯回升的情況。在氣溫方面，初三起各地溫度逐日逐漸下降，初五最冷，中部、北部及東北部有機會下探12-13度，其他地方則為14-16度。

▲初二到初四全台有雨，尤其初三、四水氣特別多，部分地區將出現明顯雨勢。（圖／記者李毓康攝）

高山降雪方面，初三、初四水氣多，這段期間高山下雪機率高一點，初五雖然最冷，但由於天氣轉乾，機率就沒那麼高。