4月還有冷氣團！「急凍10°C」暴冷時間曝　周六鋒面南襲雨最大

▲大陸冷氣團周日報到，下周一、二清晨最冷探10-11度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

4月還有冷氣團！氣象局指出，下一波冷空氣強度，預報已升級為大陸冷氣團等級，周日起影響台灣，最冷時間點為下周一、二清晨，北台灣低溫12-13度，空曠地區更低僅10-11度。另外，周六會先有道鋒面通過，中部以北、東半部及南部山區要留意降雨。

氣象預報員陳伊秀表示，今、明2天仍受東北季風影響，不過，明白天之後，北台灣降雨狀況更趨緩，但要到周五才會回溫，北部可來到26-28度，中南部28-30度。

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▲周六中午至周日清晨鋒面通過，北部、東北部及中南部山區防雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

不過，天氣很快地又會轉變。周六白天起，鋒面逐漸接近影響，北台灣一早雲量增多，高溫又僅剩下22-23度，周六中午到周日清晨鋒面通過期間雨最大，主要降雨區域集中在中部以北、東半部跟南部山區，可能會有雷雨或局部較大雨勢，周日下半天後開始轉乾冷。



周日緊接著冷空氣南下，北台灣整天溫度僅18度左右，中部、宜蘭花蓮21-23度，南部、台東24-28度，這波冷氣團最冷時間點落在下周一、二清晨。

▲冷氣團急凍，下周一、二清晨最冷，北部最低溫探10度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

下周一清晨嘉義以北低溫12-13度，北部空曠地區會更低，僅10-11度，南部16度；下周二清晨，雖然冷空氣稍減弱，但輻射冷卻效應明顯，嘉義以北、宜蘭低溫仍約12-13度，南部15度。

若在冷空氣跟水氣配合情況下，高山有下雪機會，氣象局預報最可能下雪時間約在周日下半天至下周一清晨，玉山部分落在12、13日，合歡山則以13日清晨機率高。

下周二白天高溫漸回升，北台灣可回升到22度，中部25度，南部26度，低溫在下周三起也會上升至16-19度。