晚起又變天！下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

▲周日再變天。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，雖已4月，下周一、下周二仍有大陸冷氣團。他分析，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周日鋒面及強冷空氣逐漸南下，各地有雨、氣溫驟降；下周一各地天氣晴朗無雲，當晚及下周二清晨因「輻射冷卻作用」的加成，北台灣平地最低氣溫將降至11、12度，台北市氣象局測站低溫亦有觸及「大陸冷氣團」定義（≦14度）的機率。

中央氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊受到東北季風影響，水氣變少，仍以迎風面降雨為主，北部、東半部多雲但仍有局部短暫雨，越靠近基隆北海岸和宜蘭比較容易飄雨，且又以晚上降雨機率稍微高一些；中南部山區也有零星短暫雨，至於中南部平地今開始可見陽光。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，周四天氣和今類似，北部、東北部這兩天高溫約21到23度；周五、周六東北季風減弱，是未來一周天氣最好時，北東高溫回到26度，甚至有機會達到28、29度，降雨限縮到東半部和北部山區，其他地區為多雲到晴。

官欣平提醒，周日到下周二東北季風增強影響，周日又有華南雲雨區東移，全台雲量和水氣比較多，但降雨仍以北東、中南部山區為主；下周一、下周二恢復迎風面降雨，北東可能有些下雨，其他地區為多雲到晴。

官欣平表示，至於下波冷空氣強度和這波差不多，以東北季風為主，北部、東北部夜間清晨低溫約15、16度；由於下周一、下周二水氣比較少，可能有些輻射冷卻效應，北部有機會14度，至於是否會增強成大陸冷氣團還要觀察。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四仍受東北風影響，氣溫逐日略回升，北台仍偏涼，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率，新竹以南多雲時晴；周四下午起北台灣降雨機率降低。

吳德榮說，周五、周六大氣轉乾，各地為多雲時晴，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼；周六晚鋒面接近，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣；周日鋒面及強冷空氣南下，各地有雨、氣溫驟降。

吳德榮提醒，下周一各地晴朗無雲，當晚及周二清晨因輻射冷卻加成，北台灣平地最低氣溫將降至11、12度，台北市氣象局測站低溫也有觸及冷氣團機率；但因天氣晴朗，白天氣溫明顯回升，感覺上並沒那麼冷，不過，早晚還是應該要注意保暖。他指出，如果到了4月中還有冷氣團影響是異常嗎？並不！只是比較少見而已，因歷史上4月還曾有多次寒流發生的記錄。