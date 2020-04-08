今年最大顆「超級滿月」來了！各地賞月機率曝　要比這次更大...得再等5年

▲8日的滿月是今年度13次滿月中的最大滿月。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

記得抬頭看！氣象局指出，今（8）日出現今年度最大的滿月，因滿月月面視直徑比較大，約為33.46角分，也被稱為「超級滿月」。不過，由於晚上還會有一波水氣影響，新竹以北雲量偏多，苗栗以南賞月機率較高，花東偶有零星降雨，要碰碰運氣。

氣象局表示，今天滿月月面視直徑約為33.46角分，月面看起來會覺得比較大，是今年度13次滿月中的最大滿月。上次比這次還要大的滿月是出現在去年2月19日；下回比這次還要大的滿月則將發生於2025年11月5日。

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▲8日的滿月，今年度13次滿月中最大的一次。（圖／台北天文館提供）

氣象預報員陳伊秀指出，今天白天降雨雖稍緩，但預估晚上又會有一波水氣，新竹以北雲量偏多，主要降雨以基隆北海岸、宜蘭、大台北、新竹山區為主，賞月機率低；苗栗以南大致上為多雲、多雲時晴天氣，賞月機率較高；花東偶爾有局部零星雨勢，但由於地形比較狹長，有些地區有機會碰碰運氣。

實際上「超級滿月」一詞是於1979年由占星人士所提出的，爾後在天文界出現了一些定義，有的是依月地間的距離，有的用滿月與月球過近地點的時間間隔來定義「超級滿月」，依照這些說法，在1年當中有可能會連續出現2至3次的「超級滿月」。不過，各種說法都是在陳述「近地點滿月」的月面看起來都是很大的。

喜愛拍照的民眾，可於該日利用月出後月亮的仰角正低之時，搭配喜愛的地物或地景，規劃拍攝出想要的影像。