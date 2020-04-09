周末雷雨鋒面報到「全台變天」　冷氣團接力最低溫10度時間曝光

▲周末變天！鋒面加上冷氣團接力，民眾記得做好保暖工作。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周六晚鋒面接近，中部以北轉為有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢應注意；周日鋒面南下、強冷空氣接踵而至，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率，氣溫驟降、愈晚愈冷；下周一、下周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，下周一晚及下周二晨因強輻射冷卻加成，中部以北平地最低溫更將降至10度左右。

中央氣象局預報員陳建安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（9日）依舊是東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨；清晨各地低溫約17到20度，北東白天因多少有些降雨且雲多，溫度回升有限，約23到25度，中南部天氣比較穩定，約26到29度。

請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

陳建安說，周五東北季風減弱，有個小空檔，氣溫有回升趨勢，剩東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

陳建安提醒，周六、周日天氣轉變，鋒面逐漸通過，鋒面通過時大氣不穩定，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢發生機率，花東、南部山區可能有短暫陣雨，南部平地雲量也會增多。

陳建安表示，鋒面在周日上半天通過，冷氣團開始影響到下周二；下周一、下周二比較乾冷，加上輻射冷卻效應，北部、東北部比較冷，其他地區早晚也比較偏冷。

陳建安說，屆時北部、東北部最低溫落在下周一約13度，如果有輻射冷卻可能更低，局部地區可能下探11度；中部、花蓮約14、15度；南部和台東約17、18度。他指出，冷氣團下周三減弱，氣溫開始回升，東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（點圖可放大／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今仍受東北風影響，氣溫略回升，北台仍偏涼，上午北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴，下午起天氣漸好轉，東半部仍有零星少量降雨的機率；周五至周六白天天氣回暖，各地多雲時晴，僅東半部偶有零星降雨的機率，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，周六晚鋒面接近，中部以北轉為有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢應注意；周日鋒面南下、強冷空氣接踵而至，中部以北有雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率，氣溫驟降、愈晚愈冷。

吳德榮提醒，下周一、下周二乾燥穩定的大陸冷氣團籠罩，各地晴朗無雲，下周一晨北台灣平地最低氣溫將降至11度左右；下周一晚及下周二晨因強輻射冷卻加成，中部以北平地最低溫更將降至10度左右，但也因天氣特別晴朗，白天高溫明顯回升，感覺比較沒那麼冷，不過，早晚還是應該要注意保暖；下周三冷空氣減弱，各地為晴朗舒適的天氣，早晚微冷、日夜溫差大。