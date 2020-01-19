想躲監視器！女駕駛違停路邊「竟拿內褲遮車牌」…交警一看傻眼羞爆

▲女駕駛打算違停路邊，於是拿出女性內褲遮住車牌。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

海南省海口市一名王姓女子17日開車打算違停路邊，於是拿出一件女性內褲遮住車牌，想藉此避開監視器拍攝，不料她後來忘記將內褲取下，就直接將車子開上路。交警看到這一幕當場傻眼，趕緊攔查車輛並開罰。網友看完大笑直呼「這下全中國的人都知道她穿什麼內褲了！」

▼交警接獲報案後也相當傻眼。（圖／翻攝自微博）



綜合陸媒報導，王女17日上午開著白車出門，途中為了將車輛違規停在路邊，於是拿出女性內褲套在車牌上，打算逃掉監視器的掌控；沒想到事情辦完後忘記將內褲撤掉，便大喇喇地繼續開車上路。不少民眾見狀都十分害羞，因為粉紅色的三角褲就這樣在大街上四處曝光，也有人立刻報警投訴駕駛的違法行為。

交通警察抵達瓊州大道的文莊天橋路段後，才順利將白車攔截下來。女駕駛起初十分困惑，不明白自己為什麼被攔查還要吃上罰單，直到看見車牌上的內褲，才尷尬地認錯道歉。員警最終對王女處以100元人民幣（約新台幣430元）罰款、吊銷駕照和扣12分處分（交通違例記分制，大陸俗稱扣分制）。

▼內褲在大庭廣眾之下被看光。（圖／翻攝自微博）

交警表示，駕駛遮擋車牌試圖逃避處罰，將會嚴重影響交通秩序，存在交通安全隱患，希望民眾不要以身試法。事件曝光後，也湧入大批網友分享留言，「吊銷駕照真的是聰明的選擇」、「我懷疑女駕駛當下是沒穿內褲的...」、「好奇葩的想法」、「這是在晾內褲了吧」、「這可以叫做急中生智嗎？」、「什麼人都有，真丟臉啊」。

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