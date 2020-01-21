愛女過世！前夫拜一下閃人「理賠金超積極」　理由扯爆...她淚：從沒盡責任

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名單親媽去前底歷經喪女之痛，怎料通知前夫家後，竟是惡夢的開始，前夫從沒盡到做父親的責任，以往聽到孩子的學費也擺爛，現在卻積極討要理賠金，還背著她申請勞保喪葬補助，「讓我抱怨一下，因這無賴讓我快喘不過氣來了。」

單親媽媽在爆怨公社淚訴心酸，自從離婚後，她就獨自一人撫養孩子，怎料寶貝女兒在去年底發生車禍，不幸離世，當她接獲通知時，整個人亂了方寸，那時家人提醒，應該通知孩子父親那邊的人，而崩潰的她也只是麻木照做，結果卻換來夢魘。

請繼續往下閱讀...

她怒道，「來靈堂拜一下轉眼人不見，比阿飄更阿飄，從沒坐下來問一句需要幫忙什麼嗎？跟我要來一張女兒的死亡證明，說要請假用，後來才知道...原來是背著我去申請勞保喪葬補助，而我也傻到影印一張給他。女兒身後事全部辦理圓滿後，那無賴知道有理賠金可以申請，竟說理賠金下來要拿去還車貸。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutas）

聞言，單親媽氣到理賠金也不想領了，沒想到前夫母親隔天馬上來電，表明這筆錢對他很重要，要去還車貸的，「我不知道一個從離婚至小孩不在，完全沒盡到任何責任的人，竟然可以這麼心安理得的拿理賠金，沒任何愧疚地說拿了錢要去還他負債？」

原po也提到，「每當小孩要繳學費跟那無賴開口時，他們總是千篇一律，我沒錢、我生病、我還在唸書、我還要付學貸打發過去，從未想過小孩能不能過生活，能不能順利繳交學費。現在我女兒走了，身體馬上變硬朗，可以有時間跟我商討理賠金如何處理，也不止開口約一次要領理賠金的事。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

單親媽透露，女兒從小二一直到大一，都由她獨自撫養，「我就跟白癡一樣，才會通知這些無賴來讓自己更多事，因法令規定未滿20歲理賠金就是法定繼承人各半，而前夫付出的5根手指頭數來都有剩，臉書po文看到的是出國遊玩，來靈堂看我女兒時，穿的看起來似乎都是名牌，但每每說要教育費時一定裝死。」

單親媽的遭遇讓上萬網友燃起怒火，紛紛回應「真的是太過份了（握拳）。媽媽請加油呀」、「會有報應的」、「無恥沒下限」、「自己的寶貝走了，出現只為了錢，這樣很令人心寒」、「如果需要法律協助，可以聯繫我，我可以幫忙協助處理」、「妳可以申請法扶律師，以妳的條件應該能完全免費扶助，有免費的律師幫妳打官司讓那X物領不到錢，快去問問」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示