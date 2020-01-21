掌握春節即時路況　台南學甲警助您一路順暢

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▲農曆春節連假即將到來，台南市警學甲分局提供建議行駛路線供民眾規劃參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農曆春節連假即將到來，台南市警學甲分局提供建議行駛路線供民眾規劃參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆春節連假即將到來，台南市警學甲分局1月23日至29日針對北門遊客中心園區、南鯤鯓代天府等景點及台84線北門交流道等周邊道路，將實施交通管制與疏導，以維持行車順暢與安全，並提供建議行駛路線供民眾規劃參考。

▲農曆春節連假即將到來，台南市警學甲分局提供建議行駛路線供民眾規劃參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲分局指出，因五王大橋施工改善橋墩，請依替代道路改行台61線北門交流道轉台17線北上前往代天府，並由同路線駛離，以避開該施工路段。由台17線南下的小型車輛，請沿台17線依指示右轉雲嘉南風景管理處停車場行駛替代路線，經保安宮再進入台17線；由台17線北上經南鯤鯓廟的小型車輛，仍沿台17線路線行駛。另欲前往學甲市區或學甲交流道民眾，請多利用蚵寮派出所對面南9線替代道路，往台84線學甲交流道接中山高速公路，避免造成北門交流道車輛回堵。

學甲分局分局長洪頂力貼心提醒民眾，請依員警指揮、引導行進，耐心行駛，同時呼籲遊客勿將財物、皮包等貴重物品放置於車內，以免引發歹徒覬覦，趁機打破車窗竊取財物。

相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站 http://traffic.tainan.gov.tw/ 、台南市政府即時交通資訊網 http://tntcc.tainan.gov.tw/ ，及交通局開發手機應用程式-安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

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