　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆市府啟動武漢肺炎應變小組　林右昌：提高戒備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼疾管署例行記者會談武漢肺炎。（圖／記者張榮恩攝）

▲ 疾管署例行記者會談武漢肺炎。（圖／記者張榮恩攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情（武漢肺炎）持續延燒，且台灣境內出現首個確診案例，基隆市政府衛生局21日上午召開第一次「嚴重特殊傳染性肺炎」應變小組會議，林右昌要求相關單位提高戒備，加強督導醫療院所整備工作，維持應變量能，並提醒民眾入境有發燒、咳嗽不適，應主動通報。

衛生局長吳澤誠局長上午邀集各科室主管及市立醫院王慧珺院長等召開應變會議，吳澤誠表示，自1月初疾病管制署發布武漢地區不明原因肺炎疫情以來，國內外及時疫情監測，並落實各項整備工作，以「內部整備，外部隔絕」之策略因應及遏止疫情，除了督導各醫療院所整備工作、盤點醫療院所防疫物資，維持安全儲備量外，也必須強化邊境檢疫。

另外，基隆市政府將建立因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫社會網絡，持續透過跨局處動員及網站、跑馬燈、新聞稿、海報等多元管道向民眾宣導，林右昌也強調，後續將配合疾管署疫情監測，因應疫情不同分級調整策略及作為。

吳澤誠則提醒，民眾如近期欲前往中國大陸武漢及鄰近區域時，除應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，也要避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，及避免出入傳統市場及醫療院所。

基隆市衛生局指出，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打疾病管制署免付費防疫專線1922或0800-001922或基隆市衛生局防疫專線：02-2427-6154，並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）
，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站：https://www.cdc.gov.tw

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北民防獲內政部甲組第1名　侯友宜讚揚推動市政工作幕後功臣

基隆市府啟動武漢肺炎應變小組　林右昌：提高戒備

繽紛浪漫　2020雲林莿桐孩沙里花海綻放

春節將至守望相助隊全力協勤　白河警長慰問感謝

台東元宵遶境　天后宮、豐安宮大車拼

台南關子嶺春節交通狀況報你知　白河警加強交通疏導措施

學習無國界　台日小學生視訊共學海洋教育

鹿野二層坪地景藝術節　春節假期好去處

警友挺警！關山警分局瑞豐警友站慰問南線6分所

射箭女王譚雅婷三度射進奧運　東京奧運看見新竹之光

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

新北民防獲內政部甲組第1名　侯友宜讚揚推動市政工作幕後功臣

基隆市府啟動武漢肺炎應變小組　林右昌：提高戒備

繽紛浪漫　2020雲林莿桐孩沙里花海綻放

春節將至守望相助隊全力協勤　白河警長慰問感謝

台東元宵遶境　天后宮、豐安宮大車拼

台南關子嶺春節交通狀況報你知　白河警加強交通疏導措施

學習無國界　台日小學生視訊共學海洋教育

鹿野二層坪地景藝術節　春節假期好去處

警友挺警！關山警分局瑞豐警友站慰問南線6分所

射箭女王譚雅婷三度射進奧運　東京奧運看見新竹之光

張家瑋彎腰「快掉出來」　白家綺拉下拉鍊秒變焦點 

大蒜克大腸癌！專家曝民眾「1煮法」營養秒砍半...正確吃法大公開

新北民防獲內政部甲組第1名　侯友宜讚揚推動市政工作幕後功臣

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

高雄港牌樓吊大白燈籠！居民怒變靈堂

台中梧棲兄弟接連亡！家人心驚「送肉粽」

119電話只聽到喘氣聲…勇消破門

年貨街賣錢母：要排3天！紫南宮回應

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

彰化「吳怡農」　擔宣導影片主角

身上只剩200元...屏東高齡兄妹求助派出所

台南茄拔警協助迷途老婦返家

60年老倉庫搖身變　打造苗栗小松菸

沒開車卻收罰單　汽機車主要駕駛人登錄可解決

台南各分局同步加強擴大臨檢

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

恐佈情人勒頸要求復合　同床共枕逼嘿咻

春節好去處　桃園新勢公園適全家遊

更多熱門

相關新聞

避中國武漢肺炎　這三點要知道！

避中國武漢肺炎　這三點要知道！

中國武漢肺炎21日在台灣已傳出確診病例！武漢肺炎人傳人，在全球已累計223例確診、4人死亡。我們要怎麼做，才能避免感染呢？

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診

柯文哲指示12醫院加開「類流感」特別門診

雄獅、五福即起停售湖北團

雄獅、五福即起停售湖北團

武漢肺炎警戒！華航、長榮公布防疫SOP

武漢肺炎警戒！華航、長榮公布防疫SOP

五福跟進！2月底前湖北團全停退費

五福跟進！2月底前湖北團全停退費

關鍵字：

基隆武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面