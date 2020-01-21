基隆市府啟動武漢肺炎應變小組　林右昌：提高戒備

▲ 疾管署例行記者會談武漢肺炎。（圖／記者張榮恩攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情（武漢肺炎）持續延燒，且台灣境內出現首個確診案例，基隆市政府衛生局21日上午召開第一次「嚴重特殊傳染性肺炎」應變小組會議，林右昌要求相關單位提高戒備，加強督導醫療院所整備工作，維持應變量能，並提醒民眾入境有發燒、咳嗽不適，應主動通報。

衛生局長吳澤誠局長上午邀集各科室主管及市立醫院王慧珺院長等召開應變會議，吳澤誠表示，自1月初疾病管制署發布武漢地區不明原因肺炎疫情以來，國內外及時疫情監測，並落實各項整備工作，以「內部整備，外部隔絕」之策略因應及遏止疫情，除了督導各醫療院所整備工作、盤點醫療院所防疫物資，維持安全儲備量外，也必須強化邊境檢疫。

另外，基隆市政府將建立因應「嚴重特殊傳染性肺炎」防疫社會網絡，持續透過跨局處動員及網站、跑馬燈、新聞稿、海報等多元管道向民眾宣導，林右昌也強調，後續將配合疾管署疫情監測，因應疫情不同分級調整策略及作為。

吳澤誠則提醒，民眾如近期欲前往中國大陸武漢及鄰近區域時，除應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，也要避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，及避免出入傳統市場及醫療院所。

基隆市衛生局指出，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打疾病管制署免付費防疫專線1922或0800-001922或基隆市衛生局防疫專線：02-2427-6154，並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）

，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站：https://www.cdc.gov.tw。

「時間對我們來說完全沒用！」